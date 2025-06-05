https://crimea.ria.ru/20250605/pozhary-i-smertelnye-inektsii----rassekrecheny-zverstva-fashistov-v-krymu-1146957640.html

Пожары и смертельные инъекции – рассекречены зверства фашистов в Крыму

Пожары и смертельные инъекции – рассекречены зверства фашистов в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Пожары и смертельные инъекции – рассекречены зверства фашистов в Крыму

Управлением ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекречен документ о послевоенных расследованиях злодеяний нацистских оккупантов на Крымском полуострове. Как... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T09:13

2025-06-05T09:13

2025-06-05T09:52

крым

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

архив

кгб ссср

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Управлением ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекречен документ о послевоенных расследованиях злодеяний нацистских оккупантов на Крымском полуострове. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о справке, в которой содержатся материалы о сборе доказательств виновности нацистских военных преступников в период с 1968 по 1975 годы.Оберштурмбанфюрер СС Пауль ЦаппКак уточняют в ведомстве, центральная тема справки - деятельность управления КГБ по Крымской области, направленная на сбор доказательств против нацистского военного преступника, оберштурмбанфюрера СС Пауля Цаппа. С 1941 по 1943 год Цапп занимал разные должности в репрессивной системе на территории Крыма. Благодаря крымским чекистам был разоблачен и целый ряд нацистских военных преступников – сообщников Цаппа, а также вскрыто много новых фактов уничтожения советских граждан и военнопленных.После войны Цапп скрывался в ФРГ под чужой фамилией и был арестован западногерманской полицией в 1968 году. Арест и следствие по делу Цаппа в ФРГ способствовали возбуждению уголовного дела в СССР по факту нацистских злодеяний на территории Молдавии, южной Украины и Крыма.Система нацистских лагерейЗначительная часть справки посвящена сбору информации о системе лагерей военнопленных на территории Крыма. Так, следователи КГБ установили, что на территории полуострова в годы оккупации лагеря военнопленных размещались практически во всех крупных городах. В справке особенно упоминаются Симферополь, Севастополь и Феодосия.По показаниям очевидцем, только на территории армянского кладбища крымской столицы было похоронено до 6 тысяч человек.Смертельные инъекцииТакже справка проливает свет на малоизвестные темы. В частности, уничтожение советских граждан и военнопленных немецкими медицинскими работниками."В документе имеется информация на бывшего капитана медицинской службы 11-й немецкой армии Эбергарда Мюллера, который в период оккупации занимался умерщвлением советских военнопленных путем введения им инъекции из морфия и перекиси водорода", - продолжают в ФСБ.По показаниям самого Мюллера, который в 1948 году был осужден Военным трибуналом, только за шесть недель 1942 года он умертвил таким способом около тысячи человек.Работа следователей КГБВсего за время следствия по делу Цаппа и его сообщников в Следственный отдел КГБ при Совете министров СССР были направлены 1486 листов материалов и 607 карточек на выявленных нацистов. Крымские следователи осмотрели 72 архивно-уголовных и аппаратных дела.Большое количество материалов было направлено крымскими чекистами для последующей передачи в органы юстиции ФРГ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Был переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчикаЛагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьмиНезависимо от пола и возраста – страшные зверства фашистов в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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