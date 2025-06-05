https://crimea.ria.ru/20250605/podryv-zhd-puti-pod-voronezhem-i-ataki-vsu-na-regiony-rossii--glavnoe-1146984365.html

Подрыв ж/д пути под Воронежем и атаки ВСУ на регионы России – главное

Подрыв ж/д пути под Воронежем и атаки ВСУ на регионы России – главное - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Подрыв ж/д пути под Воронежем и атаки ВСУ на регионы России – главное

В Воронежской области на ж/д путях был совершен теракт. ВСУ пытались атаковать территорию РФ беспилотниками и ударили по энергоструктуре Запорожской и... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T23:07

2025-06-05T23:07

2025-06-05T23:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Воронежской области на ж/д путях был совершен теракт. ВСУ пытались атаковать территорию РФ беспилотниками и ударили по энергоструктуре Запорожской и Херсонской областей. В Кремле подтвердили слова президента РФ Владимира Путина американскому президенту Дональду Трампу об ответе на удары Киева. Российский лидер предложил запустить со следующего года программу "Детская книжная карта".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Подрыв на ж/д путях в Воронежской областиВ Воронежской области в результате подрыва взрывного устройства был поврежден ж/д путь. Об этом в четверг сообщил губернатор Александр Гусев. Он заявил, что несколько поездов были остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна. Ж/д путь был поврежден в результате подрыва взрывного устройства, сообщили в ФСБ России. Следком РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".Атака беспилотников на территорию РФВ четверг днем киевский режим пытался атаковать ударными дронами самолетного типа территорию России. Все БПЛА были уничтожены средствами российской ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что два из них ликвидировали над акваторией Черного моря. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области.Ранее 5 июня в Минобороны сообщили, что 30 украинских дронов были уничтожены за ночь над регионами России. Из них 11 вражеских БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 15 – над Ростовской, два – над Белгородской областями, по одному – над территориями Московского региона и Курской области.Слова Путина Трампу об ответе на удары КиеваВ Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на удары Киева. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ответ России на украинские удары будет таким, как посчитают военные. Тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, будет учитываться Россией в дальнейшем, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ."Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, не может не учитываться в дальнейшем", – ответил Песков журналистам на вопрос, допускают ли в Кремле прекращение контактов с Украиной в случае повторных ударов по гражданским объектам со стороны Киева.Обстрел ВСУ энергообъектов в Запорожской и Херсонской областяхВ четверг в Херсонской области из-за обстрелов неофашистов киевского режима были обесточены 192 населенных пункта. Без света и воды остались более 120 тысяч человек.После удара ВСУ в Херсонской области начались лесные пожары на площади почти три гектара.Также в четверг часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области остались без света из-за массированной атаки украинских дронов."Детская книжная карта" с 2026 годаПрезидент РФ Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой". Такое заявление российский лидер сделал на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка."Книги для детей, которые открывают путь в мир большой классической литературы с ее высокими моральными, нравственными ценностями должны быть доступны каждому. В этой связи по аналогии с "Пушкинской картой", которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", – сказал глава государства.Такие карты с номиналом 3000 рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет. Карту будет получать каждый ребенок по достижении им трех лет, что очень важно для многодетных семей, подчеркнул президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250605/popytki-vsu-atakovat-krym--chto-s-bezopasnostyu-v-kurortnyy-sezon-1146969958.html

https://crimea.ria.ru/20250605/vsu-udarili-dronami-po-infrastrukture-zaporozhskoy-aes-1146970631.html

https://crimea.ria.ru/20250605/zatyazhnoe-shtormovoe-obyavili-v-krymu-1146982185.html

https://crimea.ria.ru/20250605/novaya-zemlya--v-kerchi-snimayut-serial-o-novykh-regionakh-rossii-1146950692.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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