Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о теракте
СК возбудил дело о теракте по факту подрыва железной дороги в Воронежской области
© Вести ВоронежМесто подрыва железной дороги в Воронежской области
© Вести Воронеж
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "террористический акт" после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"5 июня в Воронежской области непосредственно перед прохождением поезда произошел подрыв пути, повлекший повреждение железнодорожного полотна и остановку нескольких составов. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", – говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ расследовать обстоятельства происшествия.
В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Ж/д путь был поврежден в результате подрыва взрывного устройства.
Три поезда в Крым и два из Крыма были остановлены из-за происшествия, движение было возобновлено около 14:00.
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