https://crimea.ria.ru/20250605/podryv-zhd-putey-v-voronezhskoy-oblasti--sk-vozbudil-delo-o-terakte-1146971085.html

Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о теракте

Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о теракте - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о теракте

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "террористический акт" после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T15:10

2025-06-05T15:10

2025-06-05T15:10

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

поезд

железная дорога

происшествия

взрыв

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "террористический акт" после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ расследовать обстоятельства происшествия.В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Ж/д путь был поврежден в результате подрыва взрывного устройства.Три поезда в Крым и два из Крыма были остановлены из-за происшествия, движение было возобновлено около 14:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), поезд, железная дорога, происшествия, взрыв, теракт