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Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о теракте - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о теракте
Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о теракте - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о теракте
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "террористический акт" после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T15:10
2025-06-05T15:10
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
поезд
железная дорога
происшествия
взрыв
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "террористический акт" после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ расследовать обстоятельства происшествия.В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Ж/д путь был поврежден в результате подрыва взрывного устройства.Три поезда в Крым и два из Крыма были остановлены из-за происшествия, движение было возобновлено около 14:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), поезд, железная дорога, происшествия, взрыв, теракт
Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о теракте

СК возбудил дело о теракте по факту подрыва железной дороги в Воронежской области

15:10 05.06.2025
 
© Вести ВоронежМесто подрыва железной дороги в Воронежской области
Место подрыва железной дороги в Воронежской области
© Вести Воронеж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "террористический акт" после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"5 июня в Воронежской области непосредственно перед прохождением поезда произошел подрыв пути, повлекший повреждение железнодорожного полотна и остановку нескольких составов. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", – говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ расследовать обстоятельства происшествия.
В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Ж/д путь был поврежден в результате подрыва взрывного устройства.
Три поезда в Крым и два из Крыма были остановлены из-за происшествия, движение было возобновлено около 14:00.
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НовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПоездЖелезная дорогаПроисшествияВзрывТеракт
 
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