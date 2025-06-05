https://crimea.ria.ru/20250605/otboy-vozdushnoy-trevogi-obyavili-v-sevastopole-1146987648.html
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
В Севастополе снята угроза воздушной тревоги. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора региона Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T22:58
2025-06-05T22:58
2025-06-05T23:02
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза воздушной тревоги. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора региона Михаила Развожаева.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:58 05.06.2025 (обновлено: 23:02 05.06.2025)