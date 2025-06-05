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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
В Севастополе снята угроза воздушной тревоги. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора региона Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T22:58
2025-06-05T23:02
севастополь
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крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза воздушной тревоги. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора региона Михаила Развожаева.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

В Севастополе отбой воздушной тревоги

22:58 05.06.2025 (обновлено: 23:02 05.06.2025)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза воздушной тревоги. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора региона Михаила Развожаева.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем Telegram-канале.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение морской пассажирский транспорт.
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