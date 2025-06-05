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Новости СВО: Киев лишился еще 1400 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Новости СВО: Киев лишился еще 1400 боевиков за сутки
Новости СВО: Киев лишился еще 1400 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Новости СВО: Киев лишился еще 1400 боевиков за сутки
Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне специальной военной операции,... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T13:19
2025-06-05T13:19
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне специальной военной операции, потери противника составили 1400 боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. Потери украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Враг потерпел поражение в районах шести населенных пунктов Харьковской области и двух сел Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три танка, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства и восемь складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, разгромив формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 240 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям украинской армии в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разгромив формирования боевиков в районах четырех населенных пунктов ДНР. ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, три боевые бронированных машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли урон врагу в районах семи населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Противник потерял до 90 военнослужащих, девять автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по цехам сборки ударных дронов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ несут огромные потери и отступают – ПутинВСУ теряют тысячи солдат и танки – новости спецоперации за суткиАрмия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Новости СВО: Киев лишился еще 1400 боевиков за сутки

Новости СВО: украинские войска потеряли за сутки 1400 боевиков в зоне спецоперации

13:19 05.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне специальной военной операции, потери противника составили 1400 боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. Потери украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Враг потерпел поражение в районах шести населенных пунктов Харьковской области и двух сел Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три танка, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства и восемь складов боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, разгромив формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 240 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
Сводка Минобороны РФ на 5 июня 2025 годаСводка Минобороны РФ на 5 июня 2025 года
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям украинской армии в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разгромив формирования боевиков в районах четырех населенных пунктов ДНР. ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, три боевые бронированных машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли урон врагу в районах семи населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Противник потерял до 90 военнослужащих, девять автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по цехам сборки ударных дронов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
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