https://crimea.ria.ru/20250605/novosti-svo-kiev-lishilsya-esche-1400-boevikov-za-sutki-1146966809.html

Новости СВО: Киев лишился еще 1400 боевиков за сутки

Новости СВО: Киев лишился еще 1400 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Новости СВО: Киев лишился еще 1400 боевиков за сутки

Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне специальной военной операции,... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T13:19

2025-06-05T13:19

2025-06-05T13:19

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146966469_0:107:3257:1939_1920x0_80_0_0_0f1bef4e7d5684e3567b30bd131c94b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне специальной военной операции, потери противника составили 1400 боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. Потери украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Враг потерпел поражение в районах шести населенных пунктов Харьковской области и двух сел Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три танка, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства и восемь складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, разгромив формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 240 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям украинской армии в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разгромив формирования боевиков в районах четырех населенных пунктов ДНР. ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, три боевые бронированных машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли урон врагу в районах семи населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Противник потерял до 90 военнослужащих, девять автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по цехам сборки ударных дронов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ несут огромные потери и отступают – ПутинВСУ теряют тысячи солдат и танки – новости спецоперации за суткиАрмия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика