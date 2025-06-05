https://crimea.ria.ru/20250605/na-kubani-gazel-vletela-v-reysovyy-avtobus-sevastopol-makhachkala---1146957335.html

На Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-Махачкала

На Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-Махачкала - РИА Новости Крым, 05.06.2025

На Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-Махачкала

Авария с участием междугороднего пассажирского автобуса, большегруза и "Газели" произошла утром в четверг в Кропоткине Краснодарского края, сообщает краевое... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T09:02

2025-06-05T09:02

2025-06-05T09:02

краснодарский край

мвд по краснодарскому краю

дтп

общественный транспорт

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Авария с участием междугороднего пассажирского автобуса, большегруза и "Газели" произошла утром в четверг в Кропоткине Краснодарского края, сообщает краевое управление МВД.По данным правоохранителей, 21-летний водитель "Газели" на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с междугородним автобусом Neoplan, следовавшим по маршруту Севастополь-Махачкала. От удара "Газель" отбросило в грузовой Volvo.В настоящее время на перекрестке движение частично перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, они осуществляют регулирование движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТППод Евпаторией автобус сбил 12-летнего мальчика на велосипедеВосемь человек погибли в ДТП в Крыму

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, дтп, общественный транспорт, происшествия