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На Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-Махачкала - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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На Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-Махачкала
На Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-Махачкала - РИА Новости Крым, 05.06.2025
На Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-Махачкала
Авария с участием междугороднего пассажирского автобуса, большегруза и "Газели" произошла утром в четверг в Кропоткине Краснодарского края, сообщает краевое... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T09:02
2025-06-05T09:02
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
дтп
общественный транспорт
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Авария с участием междугороднего пассажирского автобуса, большегруза и "Газели" произошла утром в четверг в Кропоткине Краснодарского края, сообщает краевое управление МВД.По данным правоохранителей, 21-летний водитель "Газели" на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с междугородним автобусом Neoplan, следовавшим по маршруту Севастополь-Махачкала. От удара "Газель" отбросило в грузовой Volvo.В настоящее время на перекрестке движение частично перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, они осуществляют регулирование движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТППод Евпаторией автобус сбил 12-летнего мальчика на велосипедеВосемь человек погибли в ДТП в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
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краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, дтп, общественный транспорт, происшествия
На Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-Махачкала

МВД Кубани: "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-Махачкала и грузовик

09:02 05.06.2025
 
© 23 МВДДТП на Кубани
ДТП на Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Авария с участием междугороднего пассажирского автобуса, большегруза и "Газели" произошла утром в четверг в Кропоткине Краснодарского края, сообщает краевое управление МВД.
По данным правоохранителей, 21-летний водитель "Газели" на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с междугородним автобусом Neoplan, следовавшим по маршруту Севастополь-Махачкала. От удара "Газель" отбросило в грузовой Volvo.
"В автобусе находились 3 пассажира, к счастью, никто их них, а также водители транспортных средств, не пострадали", - проинформировали в полиции.
В настоящее время на перекрестке движение частично перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, они осуществляют регулирование движения.
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