Рейтинг@Mail.ru
Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250605/latviyskiy-deputat-v-parlamente-raskritikoval-pritesnenie-russkoyazychnykh-1146972919.html
Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных
Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных
Во время заседания парламента Латвии депутат Алексей Росликов выступил с резкой критикой в адрес государственной политики в отношении русскоязычного населения,... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T16:30
2025-06-05T16:16
латвия
новости
политика
в мире
русский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146973247_0:0:2121:1194_1920x0_80_0_0_65815c825b1668fbf03a9e0ca59102d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. Во время заседания парламента Латвии депутат Алексей Росликов выступил с резкой критикой в адрес государственной политики в отношении русскоязычного населения, сообщает РИА Новости.В своей речи парламентарий заявил о недопустимости дискриминации и ограничения прав граждан по языковому признаку.Росликов также допустил доведение политики в Латвии до абсурда и поинтересовался, наступит ли момент, когда русскоязычным запретят называть своего ребенка именами русского происхождения.После эмоционального выступления депутата обвинили в "неэтичном поведении" и удалили его из зала заседаний.Ранее сообщалось, что в Латвии планируют уничтожить порядка трети мемориалов советским воинам-освободителям на территории страны. Для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля". В частности, преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский актер призвал бить детей по голове за русский языкВласти Латвии готовят массовое уничтожение военных мемориалов – разведкаВ Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам
латвия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146973247_302:0:2067:1324_1920x0_80_0_0_a3a72b0e2dea38997a3bd7d86a1c3597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
латвия, новости, политика, в мире, русский язык
Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных

Латвийского депутата удалили с заседания парламента из-за защиты русскоязычных в стране

16:30 05.06.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. Во время заседания парламента Латвии депутат Алексей Росликов выступил с резкой критикой в адрес государственной политики в отношении русскоязычного населения, сообщает РИА Новости.
В своей речи парламентарий заявил о недопустимости дискриминации и ограничения прав граждан по языковому признаку.
"Нас больше, и русский язык – наш язык!" – подчеркнул он.
Росликов также допустил доведение политики в Латвии до абсурда и поинтересовался, наступит ли момент, когда русскоязычным запретят называть своего ребенка именами русского происхождения.
После эмоционального выступления депутата обвинили в "неэтичном поведении" и удалили его из зала заседаний.
Ранее сообщалось, что в Латвии планируют уничтожить порядка трети мемориалов советским воинам-освободителям на территории страны. Для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля". В частности, преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинский актер призвал бить детей по голове за русский язык
Власти Латвии готовят массовое уничтожение военных мемориалов – разведка
В Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам
 
ЛатвияНовостиПолитикаВ миреРусский язык
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:48Уборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в Крыму
16:30Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных
16:16Надо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин
16:12Беспилотники сбили над Черным морем
16:08Путин предложил учредить день языков народов России
15:51Британия усиливает подрывную работу по свержению власти в Грузии – СВР
15:35Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" с 2026 года
15:22Движение поездов после подрыва путей в Воронежской области восстановлено
15:10Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о теракте
15:01ВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭС
14:52Жительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену
14:34Крымская молодежь назвала демографию главной проблемой России
14:16Против России развязана война на уничтожение – Аксенов
13:58Движение поездов в Крым полностью возобновлено
13:44В Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током
13:35Когда восстановят подачу электроэнергии в Херсонской области
13:25Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва - ФСБ
13:19Новости СВО: Киев лишился еще 1400 боевиков за сутки
13:05Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Воронежской области
12:49В Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на удары Киева
Лента новостейМолния