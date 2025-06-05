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Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных
Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных
Во время заседания парламента Латвии депутат Алексей Росликов выступил с резкой критикой в адрес государственной политики в отношении русскоязычного населения,... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T16:30
2025-06-05T16:30
2025-06-05T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. Во время заседания парламента Латвии депутат Алексей Росликов выступил с резкой критикой в адрес государственной политики в отношении русскоязычного населения, сообщает РИА Новости.В своей речи парламентарий заявил о недопустимости дискриминации и ограничения прав граждан по языковому признаку.Росликов также допустил доведение политики в Латвии до абсурда и поинтересовался, наступит ли момент, когда русскоязычным запретят называть своего ребенка именами русского происхождения.После эмоционального выступления депутата обвинили в "неэтичном поведении" и удалили его из зала заседаний.Ранее сообщалось, что в Латвии планируют уничтожить порядка трети мемориалов советским воинам-освободителям на территории страны. Для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля". В частности, преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский актер призвал бить детей по голове за русский языкВласти Латвии готовят массовое уничтожение военных мемориалов – разведкаВ Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам
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латвия, новости, политика, в мире, русский язык
Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных
Латвийского депутата удалили с заседания парламента из-за защиты русскоязычных в стране
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. Во время заседания парламента Латвии депутат Алексей Росликов выступил с резкой критикой в адрес государственной политики в отношении русскоязычного населения, сообщает РИА Новости.
В своей речи парламентарий заявил о недопустимости дискриминации и ограничения прав граждан по языковому признаку.
"Нас больше, и русский язык – наш язык!" – подчеркнул он.
Росликов также допустил доведение политики в Латвии до абсурда и поинтересовался, наступит ли момент, когда русскоязычным запретят называть своего ребенка именами русского происхождения.
После эмоционального выступления депутата обвинили в "неэтичном поведении" и удалили его из зала заседаний.
Ранее сообщалось
, что в Латвии планируют уничтожить порядка трети мемориалов советским воинам-освободителям на территории страны. Для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля". В частности, преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов.
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