https://crimea.ria.ru/20250605/latviyskiy-deputat-v-parlamente-raskritikoval-pritesnenie-russkoyazychnykh-1146972919.html

Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных

Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных

Во время заседания парламента Латвии депутат Алексей Росликов выступил с резкой критикой в адрес государственной политики в отношении русскоязычного населения,... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T16:30

2025-06-05T16:30

2025-06-05T16:16

латвия

новости

политика

в мире

русский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146973247_0:0:2121:1194_1920x0_80_0_0_65815c825b1668fbf03a9e0ca59102d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. Во время заседания парламента Латвии депутат Алексей Росликов выступил с резкой критикой в адрес государственной политики в отношении русскоязычного населения, сообщает РИА Новости.В своей речи парламентарий заявил о недопустимости дискриминации и ограничения прав граждан по языковому признаку.Росликов также допустил доведение политики в Латвии до абсурда и поинтересовался, наступит ли момент, когда русскоязычным запретят называть своего ребенка именами русского происхождения.После эмоционального выступления депутата обвинили в "неэтичном поведении" и удалили его из зала заседаний.Ранее сообщалось, что в Латвии планируют уничтожить порядка трети мемориалов советским воинам-освободителям на территории страны. Для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля". В частности, преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский актер призвал бить детей по голове за русский языкВласти Латвии готовят массовое уничтожение военных мемориалов – разведкаВ Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам

латвия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, новости, политика, в мире, русский язык