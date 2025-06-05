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Крымский мост сейчас - новости последнего часа - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Крымский мост сейчас - новости последнего часа
Крымский мост сейчас - новости последнего часа - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Крымский мост сейчас - новости последнего часа
Крымский мост в четверг вечером работает в штатном режиме, проезд открыт и очередей нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T17:37
2025-06-05T17:37
крым
новости крыма
крымский мост
логистика
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост в четверг вечером работает в штатном режиме, проезд открыт и очередей нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, крымский мост, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма
Крымский мост сейчас - новости последнего часа

Крымский мост сейчас - новости последнего часа

17:37 05.06.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост в четверг вечером работает в штатном режиме, проезд открыт и очередей нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 17:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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