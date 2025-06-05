https://crimea.ria.ru/20250605/krymskaya-molodezh-nazvala-demografiyu-glavnoy-problemoy-rossii-1146969748.html

Крымская молодежь назвала демографию главной проблемой России

Крымская молодежь назвала демографию главной проблемой России - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Крымская молодежь назвала демографию главной проблемой России

Исследования патриотического проекта-тренинга "Молодые – молодым" показали, что больше всего крымская молодежь обеспокоена демографией в стране. Об этом в... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T14:34

2025-06-05T14:34

2025-06-05T14:41

мнения

крым

демография

жилье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. Исследования патриотического проекта-тренинга "Молодые – молодым" показали, что больше всего крымская молодежь обеспокоена демографией в стране. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал завкафедрой философии КФУ им. В.И. Вернадского, руководитель Центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив Олег Шевченко.По его словам, эту проблему назвали большинство участников. Это стало неожиданностью для организаторов опроса.Еще одним важным наблюдением стало то, что молодежь почти не формулирует долгосрочных, стратегических проблем. Все озвученные трудности – прикладные, касающиеся ближайших лет: жилье, работа, доступность образования. Как отметил Шевченко, проблемы долгосрочностью в 50-60 лет не назывались вовсе. Никто не говорил о космосе, о глобальном социальном устройстве или цифровом прорыве."С одной стороны, молодежь прагматично, цепко, четко, жестко понимает реалии сегодняшнего дня. А вот с завтрашним днем большие проблемы, как мне представляется. С моей точки зрения, если мы не знаем, куда мы идем, любой курс будет для нас неверный", – сказал эксперт.Руководитель Центра стратегического анализа также добавил, то проект включал в себя не только исследования, но и формат тренинга, цель которого – установить контакт между молодыми людьми и ценностями, связанными с развитием страны.Для решения проблемы реализовали формат, в котором студенты и молодые спикеры сами доносили идеи до своих сверстников. Команды побывали в ряде городов: Керчь, Феодосия, Ялта, Симферополь, Алушта, а также в поселках и военных училищах. Диалог строился вокруг двух блоков: достижения России сегодня и стратегические проблемы, которые мешают ей двигаться вперед."Мы предлагали студентам составить реестр главных стратегических проблем, а потом просили их же разбиться на творческие группы и составить проекты по решению этих опросов", – рассказал эксперт.Он добавил, что опросы проводились не только в Крыму, но и в Великом Новгороде, и в Ростове-на-Дону. Впереди – аналитическая работа и подготовка книги "Россия. Образ будущего", в которую войдут выводы исследования, мнения участников и предложения по формированию государственной молодежной политики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, крым, демография, жилье, общество