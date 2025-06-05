https://crimea.ria.ru/20250605/krymskaya-molodezh-nazvala-demografiyu-glavnoy-problemoy-rossii-1146969748.html
Крымская молодежь назвала демографию главной проблемой России
Крымская молодежь назвала демографию главной проблемой России - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Крымская молодежь назвала демографию главной проблемой России
Исследования патриотического проекта-тренинга "Молодые – молодым" показали, что больше всего крымская молодежь обеспокоена демографией в стране. Об этом в... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T14:34
2025-06-05T14:34
2025-06-05T14:41
мнения
крым
демография
жилье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. Исследования патриотического проекта-тренинга "Молодые – молодым" показали, что больше всего крымская молодежь обеспокоена демографией в стране. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал завкафедрой философии КФУ им. В.И. Вернадского, руководитель Центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив Олег Шевченко.По его словам, эту проблему назвали большинство участников. Это стало неожиданностью для организаторов опроса.Еще одним важным наблюдением стало то, что молодежь почти не формулирует долгосрочных, стратегических проблем. Все озвученные трудности – прикладные, касающиеся ближайших лет: жилье, работа, доступность образования. Как отметил Шевченко, проблемы долгосрочностью в 50-60 лет не назывались вовсе. Никто не говорил о космосе, о глобальном социальном устройстве или цифровом прорыве."С одной стороны, молодежь прагматично, цепко, четко, жестко понимает реалии сегодняшнего дня. А вот с завтрашним днем большие проблемы, как мне представляется. С моей точки зрения, если мы не знаем, куда мы идем, любой курс будет для нас неверный", – сказал эксперт.Руководитель Центра стратегического анализа также добавил, то проект включал в себя не только исследования, но и формат тренинга, цель которого – установить контакт между молодыми людьми и ценностями, связанными с развитием страны.Для решения проблемы реализовали формат, в котором студенты и молодые спикеры сами доносили идеи до своих сверстников. Команды побывали в ряде городов: Керчь, Феодосия, Ялта, Симферополь, Алушта, а также в поселках и военных училищах. Диалог строился вокруг двух блоков: достижения России сегодня и стратегические проблемы, которые мешают ей двигаться вперед."Мы предлагали студентам составить реестр главных стратегических проблем, а потом просили их же разбиться на творческие группы и составить проекты по решению этих опросов", – рассказал эксперт.Он добавил, что опросы проводились не только в Крыму, но и в Великом Новгороде, и в Ростове-на-Дону. Впереди – аналитическая работа и подготовка книги "Россия. Образ будущего", в которую войдут выводы исследования, мнения участников и предложения по формированию государственной молодежной политики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, крым, демография, жилье, общество
Крымская молодежь назвала демографию главной проблемой России
Причиной демографического кризиса в России молодежь назвала недоступность жилья
14:34 05.06.2025 (обновлено: 14:41 05.06.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым.
Исследования патриотического проекта-тренинга "Молодые – молодым" показали, что больше всего крымская молодежь обеспокоена демографией в стране. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал завкафедрой философии КФУ им. В.И. Вернадского, руководитель Центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив Олег Шевченко.
По его словам, эту проблему назвали большинство участников. Это стало неожиданностью для организаторов опроса.
"Казалось бы, ребята 16 – 18 лет серьезно озабочены демографией. И в корне этой проблемы они видят отсутствие жилья и неуверенность в его приобретении в будущем", – подчеркнул эксперт.
Еще одним важным наблюдением стало то, что молодежь почти не формулирует долгосрочных, стратегических проблем. Все озвученные трудности – прикладные, касающиеся ближайших лет: жилье, работа, доступность образования. Как отметил Шевченко, проблемы долгосрочностью в 50-60 лет не назывались вовсе. Никто не говорил о космосе, о глобальном социальном устройстве или цифровом прорыве.
"С одной стороны, молодежь прагматично, цепко, четко, жестко понимает реалии сегодняшнего дня. А вот с завтрашним днем большие проблемы, как мне представляется. С моей точки зрения, если мы не знаем, куда мы идем, любой курс будет для нас неверный", – сказал эксперт.
Руководитель Центра стратегического анализа также добавил, то проект включал в себя не только исследования, но и формат тренинга, цель которого – установить контакт между молодыми людьми и ценностями, связанными с развитием страны.
"У нас возникла мысль, что многие важные, хорошие достижения России, многие интересные мысли о будущем России, молодежная аудитория воспринимает достаточно туго. И вся наша гипотеза была в том, что проблема заключается в нас, в преподавателях. Все-таки возрастная дистанция, образовательная дистанция довольно высока", – отметил Шевченко.
Для решения проблемы реализовали формат, в котором студенты и молодые спикеры сами доносили идеи до своих сверстников. Команды побывали в ряде городов: Керчь, Феодосия, Ялта, Симферополь, Алушта, а также в поселках и военных училищах. Диалог строился вокруг двух блоков: достижения России сегодня и стратегические проблемы, которые мешают ей двигаться вперед.
"Мы предлагали студентам составить реестр главных стратегических проблем, а потом просили их же разбиться на творческие группы и составить проекты по решению этих опросов", – рассказал эксперт.
Он добавил, что опросы проводились не только в Крыму, но и в Великом Новгороде, и в Ростове-на-Дону. Впереди – аналитическая работа и подготовка книги "Россия. Образ будущего", в которую войдут выводы исследования, мнения участников и предложения по формированию государственной молодежной политики.
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