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Крымчан ждут четыре выходных дня
Крымчан ждут четыре выходных дня - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Крымчан ждут четыре выходных дня
Крымчан ожидают четыре выходных дня - с 6 по 9 июня включительно. Следующая трудовая "семидневка" тоже будет короткой и начнется на день позже – со вторника, 10 РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T09:25
2025-06-05T09:25
2025-06-05T09:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Крымчан ожидают четыре выходных дня - с 6 по 9 июня включительно. Следующая трудовая "семидневка" тоже будет короткой и начнется на день позже – со вторника, 10 июня.В соответствии с республиканским законом, 6 июня в Крыму – выходной день по случаю праздника Курбан-байрам. 9 июня жители республики будут отдыхать по случаю праздника Святой Троицы, там будет перенос выходного дня.Также в июне нерабочим для всех россиян будет 12 июня. В эту дату страна празднует государственный праздник - День России. Выходной день с субботы, 8 марта, перенесен на пятницу, 13 июня. Таким образом, следующая рабочая неделя в Крыму продлится всего два дня - 10 и 11 июня .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольненииМожет ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юриста
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, выходной в крыму, праздники и памятные даты, общество
Крымчан ждут четыре выходных дня
Жители Крыма будут отдыхать с 6 по 9 июня из-за религиозных праздников
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Крымчан ожидают четыре выходных дня - с 6 по 9 июня включительно. Следующая трудовая "семидневка" тоже будет короткой и начнется на день позже – со вторника, 10 июня.
В соответствии с республиканским законом, 6 июня в Крыму – выходной день по случаю праздника Курбан-байрам. 9 июня жители республики будут отдыхать по случаю праздника Святой Троицы, там будет перенос выходного дня.
Также в июне нерабочим для всех россиян будет 12 июня. В эту дату страна празднует государственный праздник - День России. Выходной день с субботы, 8 марта, перенесен на пятницу, 13 июня. Таким образом, следующая рабочая неделя в Крыму продлится всего два дня - 10 и 11 июня .
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