Когда восстановят подачу электроэнергии в Херсонской области
Подачу электроэнергии в Херсонской области восстановят к 18 часам - МЧС
© Администрация Херсонской областиЛЭП
© Администрация Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Подачу электроэнергии в населенных пунктах Херсонской области планируется восстановить к 18 часам, сообщает администрация региона со ссылкой на МЧС.
В результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области обесточены более 192 населенных пункта, сообщил ранее губернатор Владимир Сальдо.
"Подачу электроэнергии в населенных пунктах Херсонской области планируется восстановить к 18:00", – проинформировал глава региона.
В ликвидации последствий обстрела подстанций со стороны украинских боевиков задействованы шесть единиц техники и 18 специалистов "Херсонэнерго", три единицы техники и девять специалистов от "Таврическое ПМЭС", одна единица техники и три специалиста МЧС, две единицы техники и шесть специалистов "Облводоканала".
Часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области также остались без света из-за массированной атаки украинских дронов, информировал губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее ВСУ также пытались устроить блэкаут в новых российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ нанесли массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.
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