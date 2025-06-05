https://crimea.ria.ru/20250605/kogda-vosstanovyat-podachu-elektroenergii-v-khersonskoy-oblasti-1146967081.html

Когда восстановят подачу электроэнергии в Херсонской области

Когда восстановят подачу электроэнергии в Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Когда восстановят подачу электроэнергии в Херсонской области

Подачу электроэнергии в населенных пунктах Херсонской области планируется восстановить к 18 часам, сообщает администрация региона со ссылкой на МЧС. РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T13:35

2025-06-05T13:35

2025-06-05T13:20

новости

владимир сальдо

херсонская область

электроэнергия

электричество

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Подачу электроэнергии в населенных пунктах Херсонской области планируется восстановить к 18 часам, сообщает администрация региона со ссылкой на МЧС.В результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области обесточены более 192 населенных пункта, сообщил ранее губернатор Владимир Сальдо.В ликвидации последствий обстрела подстанций со стороны украинских боевиков задействованы шесть единиц техники и 18 специалистов "Херсонэнерго", три единицы техники и девять специалистов от "Таврическое ПМЭС", одна единица техники и три специалиста МЧС, две единицы техники и шесть специалистов "Облводоканала".Часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области также остались без света из-за массированной атаки украинских дронов, информировал губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее ВСУ также пытались устроить блэкаут в новых российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ нанесли массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250602/znakomyy-pocherk-kto-stoit-za-atakami-vsu-na-aerodromy-rossii--mnenie-1146880622.html

херсонская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир сальдо, херсонская область, электроэнергия, электричество, электросети, отключение электроэнергии