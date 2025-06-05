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Когда восстановят подачу электроэнергии в Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Когда восстановят подачу электроэнергии в Херсонской области
Когда восстановят подачу электроэнергии в Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Когда восстановят подачу электроэнергии в Херсонской области
Подачу электроэнергии в населенных пунктах Херсонской области планируется восстановить к 18 часам, сообщает администрация региона со ссылкой на МЧС. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T13:35
2025-06-05T13:20
новости
владимир сальдо
херсонская область
электроэнергия
электричество
электросети
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Подачу электроэнергии в населенных пунктах Херсонской области планируется восстановить к 18 часам, сообщает администрация региона со ссылкой на МЧС.В результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области обесточены более 192 населенных пункта, сообщил ранее губернатор Владимир Сальдо.В ликвидации последствий обстрела подстанций со стороны украинских боевиков задействованы шесть единиц техники и 18 специалистов "Херсонэнерго", три единицы техники и девять специалистов от "Таврическое ПМЭС", одна единица техники и три специалиста МЧС, две единицы техники и шесть специалистов "Облводоканала".Часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области также остались без света из-за массированной атаки украинских дронов, информировал губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее ВСУ также пытались устроить блэкаут в новых российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ нанесли массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250602/znakomyy-pocherk-kto-stoit-za-atakami-vsu-na-aerodromy-rossii--mnenie-1146880622.html
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новости, владимир сальдо, херсонская область, электроэнергия, электричество, электросети, отключение электроэнергии
Когда восстановят подачу электроэнергии в Херсонской области

Подачу электроэнергии в Херсонской области восстановят к 18 часам - МЧС

13:35 05.06.2025
 
© Администрация Херсонской областиЛЭП
ЛЭП
© Администрация Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Подачу электроэнергии в населенных пунктах Херсонской области планируется восстановить к 18 часам, сообщает администрация региона со ссылкой на МЧС.
В результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области обесточены более 192 населенных пункта, сообщил ранее губернатор Владимир Сальдо.
"Подачу электроэнергии в населенных пунктах Херсонской области планируется восстановить к 18:00", – проинформировал глава региона.
В ликвидации последствий обстрела подстанций со стороны украинских боевиков задействованы шесть единиц техники и 18 специалистов "Херсонэнерго", три единицы техники и девять специалистов от "Таврическое ПМЭС", одна единица техники и три специалиста МЧС, две единицы техники и шесть специалистов "Облводоканала".
Часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области также остались без света из-за массированной атаки украинских дронов, информировал губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее ВСУ также пытались устроить блэкаут в новых российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ нанесли массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.
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НовостиВладимир СальдоХерсонская областьЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
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