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Из-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточена - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Из-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточена
Из-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточена - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Из-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточена
Часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области остались без света из-за массированной атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T10:56
2025-06-05T10:56
запорожская область
евгений балицкий
обстрелы всу
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
отключение электроэнергии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области остались без света из-за массированной атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Кроме того, в регионе упал напор водоснабжения, добавил губернатор.Аварийные службы ликвидируют последствия вражеского удара.Накануне Мелитополь находился под массированным обстрелом вражеских дронов. Зафиксировано не менее пяти взрывов над городом, враг попытался атаковать электроподстанцию.Также в результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области обесточены более 192 населенных пункта, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Ранее ВСУ также пытались устроить блэкаут в новых российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ нанесли массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Электроснабжение было восстановлено уже к вечеру 3 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Херсонскую область "кассетами" и беспилотникамиВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон в ЛНР - ПасечникУдар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка
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Новости
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), отключение электроэнергии, новости
Из-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточена

Часть Мелитополя и пять муниципалитетов остались без света из-за атаки ВСУ - Балицкий

10:56 05.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Симферополе
Линии электропередач в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области остались без света из-за массированной атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате массированной атаки БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области без электроснабжения остаются часть Мелитополя, Каменка-Днепровская, Бердянск, Акимовский, Приморский и Черниговский муниципальные округа", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в регионе упал напор водоснабжения, добавил губернатор.
Аварийные службы ликвидируют последствия вражеского удара.
Накануне Мелитополь находился под массированным обстрелом вражеских дронов. Зафиксировано не менее пяти взрывов над городом, враг попытался атаковать электроподстанцию.
Также в результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области обесточены более 192 населенных пункта, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Ранее ВСУ также пытались устроить блэкаут в новых российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ нанесли массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.
Электроснабжение было восстановлено уже к вечеру 3 июня.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийОбстрелы ВСУАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Отключение электроэнергииНовости
 
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