https://crimea.ria.ru/20250605/iz-za-udara-vsu-chast-zaporozhskoy-oblasti-obestochena-1146958868.html

Из-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточена

Из-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточена - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Из-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточена

Часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области остались без света из-за массированной атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T10:56

2025-06-05T10:56

2025-06-05T10:56

запорожская область

евгений балицкий

обстрелы всу

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

отключение электроэнергии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111485/25/1114852572_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_c1277bd01aa8e6e596a18c43aa2795f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области остались без света из-за массированной атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Кроме того, в регионе упал напор водоснабжения, добавил губернатор.Аварийные службы ликвидируют последствия вражеского удара.Накануне Мелитополь находился под массированным обстрелом вражеских дронов. Зафиксировано не менее пяти взрывов над городом, враг попытался атаковать электроподстанцию.Также в результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области обесточены более 192 населенных пункта, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Ранее ВСУ также пытались устроить блэкаут в новых российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ нанесли массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Электроснабжение было восстановлено уже к вечеру 3 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Херсонскую область "кассетами" и беспилотникамиВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон в ЛНР - ПасечникУдар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), отключение электроэнергии, новости