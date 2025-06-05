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Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом в Севастополе
Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом в Севастополе
В Севастополе на нерегулируемом перекрестке иномарка столкнулась с рейсовым автобусом, пострадали двое пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T17:52
2025-06-05T17:52
севастополь
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новости севастополя
дтп в крыму и севастополе
происшествия
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе на нерегулируемом перекрестке иномарка столкнулась с рейсовым автобусом, пострадали двое пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По предварительной информации авария произошла в четверг днем.В результате нарушения ПДД произошло столкновение, добавили в Госавтоинспекции. В аварии два пассажира маршрутного автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение."На месте ДТП осуществляются регулировочные действия, проводится проверка", – уточнили правоохранители.Прокуратура города Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.Тем временем в службе скорой помощи Крыма начал работу отдельный номер для приема вызовов по поводу ДТП. Звонки по поводу ДТП принимаются по номеру "135" (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов)", сообщили в республиканском минздраве.Ранее сообщалось, что суд в Крыму приговорил к одному году колонии-поселения виновника дорожной аварии, в которой погиб человек. ДТП произошло в августе прошлого года в Симферополе. Подсудимый за рулем "ВАЗ 2114" превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lexus.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь человек погибли в ДТП в КрымуНа Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-МахачкалаПодросток на мопеде пострадал в ДТП в Симферополе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, полиция севастополя, новости севастополя, дтп в крыму и севастополе, происшествия, прокуратура города севастополя, автобус
Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом в Севастополе

В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали двое пассажиров – ГАИ

17:52 05.06.2025
 
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе на нерегулируемом перекрестке иномарка столкнулась с рейсовым автобусом, пострадали двое пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По предварительной информации авария произошла в четверг днем.

"На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог 53-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автобусу ПАЗ под управлением 70-летнего водителя, который двигался по главной дороге", – сказано в сообщении.

В результате нарушения ПДД произошло столкновение, добавили в Госавтоинспекции. В аварии два пассажира маршрутного автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.
"На месте ДТП осуществляются регулировочные действия, проводится проверка", – уточнили правоохранители.
Прокуратура города Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.
Тем временем в службе скорой помощи Крыма начал работу отдельный номер для приема вызовов по поводу ДТП. Звонки по поводу ДТП принимаются по номеру "135" (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов)", сообщили в республиканском минздраве.
Ранее сообщалось, что суд в Крыму приговорил к одному году колонии-поселения виновника дорожной аварии, в которой погиб человек. ДТП произошло в августе прошлого года в Симферополе. Подсудимый за рулем "ВАЗ 2114" превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lexus.
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СевастопольПолиция СевастополяНовости СевастополяДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияПрокуратура города СевастополяАвтобус
 
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