https://crimea.ria.ru/20250605/inomarka-stolknulas-s-reysovym-avtobusom-v-sevastopole-1146978131.html

Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом в Севастополе

Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом в Севастополе

В Севастополе на нерегулируемом перекрестке иномарка столкнулась с рейсовым автобусом, пострадали двое пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T17:52

2025-06-05T17:52

2025-06-05T17:52

севастополь

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автобус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе на нерегулируемом перекрестке иномарка столкнулась с рейсовым автобусом, пострадали двое пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По предварительной информации авария произошла в четверг днем.В результате нарушения ПДД произошло столкновение, добавили в Госавтоинспекции. В аварии два пассажира маршрутного автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение."На месте ДТП осуществляются регулировочные действия, проводится проверка", – уточнили правоохранители.Прокуратура города Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.Тем временем в службе скорой помощи Крыма начал работу отдельный номер для приема вызовов по поводу ДТП. Звонки по поводу ДТП принимаются по номеру "135" (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов)", сообщили в республиканском минздраве.Ранее сообщалось, что суд в Крыму приговорил к одному году колонии-поселения виновника дорожной аварии, в которой погиб человек. ДТП произошло в августе прошлого года в Симферополе. Подсудимый за рулем "ВАЗ 2114" превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lexus.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь человек погибли в ДТП в КрымуНа Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-МахачкалаПодросток на мопеде пострадал в ДТП в Симферополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, полиция севастополя, новости севастополя, дтп в крыму и севастополе, происшествия, прокуратура города севастополя, автобус