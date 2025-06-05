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Глава Минстроя РФ проверил строительство объектов в Крыму и Севастополе
Глава Минстроя РФ проверил строительство объектов в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Глава Минстроя РФ проверил строительство объектов в Крыму и Севастополе
Глава Минстроя Ирек Файзуллин посетил Республику Крым и Севастополь и проверил ход строительства ряда объектов на полуострове, в том числе новых корпусов... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T22:04
2025-06-05T22:04
2025-06-05T22:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Глава Минстроя Ирек Файзуллин посетил Республику Крым и Севастополь и проверил ход строительства ряда объектов на полуострове, в том числе новых корпусов Международного детского центра "Артек". Об этом сообщает пресс-служба правительства России.В Севастополе глава Минстроя осмотрел знаковые объекты, которые уже введены в эксплуатацию или находятся на этапе строительства. В их числе медицинский кластер с онкобольницей, музейно-храмовый корпус "Новый Херсонес", очистные сооружения "Южные", многофункциональный культурный центр "Бухта Казачья", ледовый дворец, а также проверил ход реконструкции берега Балаклавы.Вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым Файзуллин дал старт трудовому семестру губернаторских школьных трудовых отрядов и провел совещание по социально-экономическому развитию региона.Также министр посетил воссоединенные регионы. В Херсонской области делегация Минстроя оценила ход основного этапа строительства филиала арт-кластера "Таврида", капитального ремонта Генической центральной районной больницы и работу на очистных сооружениях Геническа.В Запорожской области глава Минстроя проинспектировал работы в Мелитопольском государственном университете, в областной больнице и на объектах коммунальной инфраструктуры.В Донецкой Народной Республике Файзуллин и глава ДНР Денис Пушилин осмотрели жилые дома, школы, детские сады в районах Донецка, которые планируется восстановить. Там же прошла встреча с жителями, на которой были высказаны пожелания по развитию города.В Международном детском центре "Артек", который в этом году отмечает свое 100-летие, построят два спальных корпуса на тысячу мест и благоустроят набережные лагерей "Кипарисный" и "Солнечный". Кроме того, до конца текущего года будет завершено строительство центра инновационных образовательных технологий на 1200 учащихся с универсальным залом, амфитеатром и мастерскими.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологийФайзуллин посетил детский реабилитационный центр "Мойнаки" в КрымуКак идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории
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Глава Минстроя РФ проверил строительство объектов в Крыму и Севастополе
Глава Минстроя Файзуллин проверил ход строительства новых объектов в "Артеке" и Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Глава Минстроя Ирек Файзуллин посетил Республику Крым и Севастополь и проверил ход строительства ряда объектов на полуострове, в том числе новых корпусов Международного детского центра "Артек". Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
"В Крыму Ирек Файзуллин проверил ход строительства детского реабилитационного центра на 300 коек в Евпатории, новых корпусов МДЦ "Артек". В Республике Крым ведутся масштабные работы по реконструкции набережных и берегоукрепительных сооружений: определен перечень из 49 объектов, на которых запланирован капитальный ремонт", – говорится в сообщении.
В Севастополе глава Минстроя осмотрел знаковые объекты, которые уже введены в эксплуатацию или находятся на этапе строительства. В их числе медицинский кластер с онкобольницей, музейно-храмовый корпус "Новый Херсонес", очистные сооружения "Южные", многофункциональный культурный центр "Бухта Казачья", ледовый дворец, а также проверил ход реконструкции берега Балаклавы.
Вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым Файзуллин дал старт трудовому семестру губернаторских школьных трудовых отрядов и провел совещание по социально-экономическому развитию региона.
Также министр посетил воссоединенные регионы. В Херсонской области делегация Минстроя оценила ход основного этапа строительства филиала арт-кластера "Таврида", капитального ремонта Генической центральной районной больницы и работу на очистных сооружениях Геническа.
В Запорожской области глава Минстроя проинспектировал работы в Мелитопольском государственном университете, в областной больнице и на объектах коммунальной инфраструктуры.
В Донецкой Народной Республике Файзуллин и глава ДНР Денис Пушилин осмотрели жилые дома, школы, детские сады в районах Донецка, которые планируется восстановить. Там же прошла встреча с жителями, на которой были высказаны пожелания по развитию города.
В Международном детском центре "Артек", который в этом году отмечает свое 100-летие, построят два спальных корпуса на тысячу мест и благоустроят набережные лагерей "Кипарисный" и "Солнечный". Кроме того, до конца текущего года будет завершено строительство центра инновационных образовательных технологий на 1200 учащихся с универсальным залом, амфитеатром и мастерскими. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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