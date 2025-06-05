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Движение поездов после подрыва путей в Воронежской области восстановлено
Движение поездов после подрыва путей в Воронежской области восстановлено - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Движение поездов после подрыва путей в Воронежской области восстановлено
Движение поездов на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области полностью восстановлено. Об этом сообщает РЖД. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T15:22
2025-06-05T15:22
2025-06-05T15:32
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поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. Движение поездов на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области полностью восстановлено. Об этом сообщает РЖД.По информации компании-перевозчика, специалисты заменили все поврежденные элементы и открыли оба железнодорожных пути.Ранее сообщалось, что из-за происшествия на железной дороге задерживались пять поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс".По направлению в Крым опаздывают три поезда:№007/008 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 4 июня из Санкт-Петербурга опаздывает более чем на четыре часа;№173/174 Москва – Евпатория отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более чем на три часа;№ 91/92 Москва – Севастополь отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более, чем на три часа.Из Крыма задерживаются:№17/18 Симферополь – Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает более чем на три часа;№27/28 Симферополь – Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает на три часа.В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Ж/д путь был поврежден в результате подрыва взрывного устройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250605/podryv-zhd-putey-v-voronezhskoy-oblasti--sk-vozbudil-delo-o-terakte-1146971085.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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новости, поезд, российские железные дороги (ржд), воронежская область
Движение поездов после подрыва путей в Воронежской области восстановлено
Движение поездов после подрыва ж/д путей в Воронежской области восстановлено
15:22 05.06.2025 (обновлено: 15:32 05.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. Движение поездов на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области полностью восстановлено. Об этом сообщает РЖД.
По информации компании-перевозчика, специалисты заменили все поврежденные элементы и открыли оба железнодорожных пути.
"Задержанные поезда отправились по своим маршрутам. Компания принимает все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов", – подчеркивают в РЖД.
Ранее сообщалось, что из-за происшествия
на железной дороге задерживались пять поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс".
По направлению в Крым опаздывают три поезда:
№007/008 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 4 июня из Санкт-Петербурга опаздывает более чем на четыре часа;
№173/174 Москва – Евпатория отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более чем на три часа;
№ 91/92 Москва – Севастополь отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более, чем на три часа.
№17/18 Симферополь – Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает более чем на три часа;
№27/28 Симферополь – Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает на три часа.
В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна
в Воронежской области. Ж/д путь был поврежден
в результате подрыва взрывного устройства.
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