Рейтинг@Mail.ru
Движение поездов после подрыва путей в Воронежской области восстановлено - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250605/dvizhenie-poezdov-posle-podryva-putey-v-voronezhskoy-oblasti-vosstanovleno-1146971496.html
Движение поездов после подрыва путей в Воронежской области восстановлено
Движение поездов после подрыва путей в Воронежской области восстановлено - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Движение поездов после подрыва путей в Воронежской области восстановлено
Движение поездов на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области полностью восстановлено. Об этом сообщает РЖД. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T15:22
2025-06-05T15:32
новости
поезд
российские железные дороги (ржд)
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136892608_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b283d6e8d32230ba4080d5aeb77f464c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. Движение поездов на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области полностью восстановлено. Об этом сообщает РЖД.По информации компании-перевозчика, специалисты заменили все поврежденные элементы и открыли оба железнодорожных пути.Ранее сообщалось, что из-за происшествия на железной дороге задерживались пять поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс".По направлению в Крым опаздывают три поезда:№007/008 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 4 июня из Санкт-Петербурга опаздывает более чем на четыре часа;№173/174 Москва – Евпатория отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более чем на три часа;№ 91/92 Москва – Севастополь отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более, чем на три часа.Из Крыма задерживаются:№17/18 Симферополь – Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает более чем на три часа;№27/28 Симферополь – Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает на три часа.В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Ж/д путь был поврежден в результате подрыва взрывного устройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250605/podryv-zhd-putey-v-voronezhskoy-oblasti--sk-vozbudil-delo-o-terakte-1146971085.html
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136892608_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_15e9acb3d6508ccb5f42a132f3ed23d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, поезд, российские железные дороги (ржд), воронежская область
Движение поездов после подрыва путей в Воронежской области восстановлено

Движение поездов после подрыва ж/д путей в Воронежской области восстановлено

15:22 05.06.2025 (обновлено: 15:32 05.06.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. Движение поездов на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области полностью восстановлено. Об этом сообщает РЖД.
По информации компании-перевозчика, специалисты заменили все поврежденные элементы и открыли оба железнодорожных пути.
"Задержанные поезда отправились по своим маршрутам. Компания принимает все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов", – подчеркивают в РЖД.
Ранее сообщалось, что из-за происшествия на железной дороге задерживались пять поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс".
По направлению в Крым опаздывают три поезда:
№007/008 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 4 июня из Санкт-Петербурга опаздывает более чем на четыре часа;
№173/174 Москва – Евпатория отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более чем на три часа;
№ 91/92 Москва – Севастополь отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более, чем на три часа.
Из Крыма задерживаются:
№17/18 Симферополь – Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает более чем на три часа;
№27/28 Симферополь – Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает на три часа.
В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Ж/д путь был поврежден в результате подрыва взрывного устройства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Место подрыва железной дороги в Воронежской области
15:10
Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о теракте
 
НовостиПоездРоссийские железные дороги (РЖД)Воронежская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:48Уборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в Крыму
16:30Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных
16:16Надо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин
16:12Беспилотники сбили над Черным морем
16:08Путин предложил учредить день языков народов России
15:51Британия усиливает подрывную работу по свержению власти в Грузии – СВР
15:35Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" с 2026 года
15:22Движение поездов после подрыва путей в Воронежской области восстановлено
15:10Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о теракте
15:01ВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭС
14:52Жительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену
14:34Крымская молодежь назвала демографию главной проблемой России
14:16Против России развязана война на уничтожение – Аксенов
13:58Движение поездов в Крым полностью возобновлено
13:44В Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током
13:35Когда восстановят подачу электроэнергии в Херсонской области
13:25Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва - ФСБ
13:19Новости СВО: Киев лишился еще 1400 боевиков за сутки
13:05Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Воронежской области
12:49В Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на удары Киева
Лента новостейМолния