https://crimea.ria.ru/20250605/chast-kerchi-na-den-ostanetsya-bez-gaza-1146940686.html

Часть Керчи на день останется без газа

Часть Керчи на день останется без газа - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Часть Керчи на день останется без газа

Часть Керчи во вторник, 10 июня, останется без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T08:02

2025-06-05T08:02

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газ

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Часть Керчи во вторник, 10 июня, останется без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымгазсети".По данным пресс-службы, подачу газоснабжения приостановят на период с 8 до 17 часов.В это время газ отключат по ряду адресов на улицах Свердлова, Ушинского, Айвазовского, Петра Алексеева, Первой Митридатской, Николая Толпина. Кроме того, без газоснабжения останутся абоненты, расположенные на Набережной, в переулках Первом и Втором Морском, Босфорском, Клабукова и в Митридатском тупике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеранам Севастополя меняют газовое оборудованиеСело Вершинное Сакского района Крыма подключили к газуГазификация Крыма: что сделано и планируется

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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