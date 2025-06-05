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Часть Керчи на день останется без газа - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Часть Керчи на день останется без газа
Часть Керчи на день останется без газа - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Часть Керчи на день останется без газа
Часть Керчи во вторник, 10 июня, останется без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T08:02
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крым
керчь
новости крыма
газ
жкх крыма и севастополя
крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Часть Керчи во вторник, 10 июня, останется без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымгазсети".По данным пресс-службы, подачу газоснабжения приостановят на период с 8 до 17 часов.В это время газ отключат по ряду адресов на улицах Свердлова, Ушинского, Айвазовского, Петра Алексеева, Первой Митридатской, Николая Толпина. Кроме того, без газоснабжения останутся абоненты, расположенные на Набережной, в переулках Первом и Втором Морском, Босфорском, Клабукова и в Митридатском тупике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеранам Севастополя меняют газовое оборудованиеСело Вершинное Сакского района Крыма подключили к газуГазификация Крыма: что сделано и планируется
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РИА Новости Крым
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Часть Керчи на день останется без газа

"Крымгазсети": более 10 улиц Керчи 10 июня останутся без газоснабжения

08:02 05.06.2025
 
© Fotolia/ pioregur Газовая плита
Газовая плита
© Fotolia/ pioregur
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Часть Керчи во вторник, 10 июня, останется без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымгазсети".
По данным пресс-службы, подачу газоснабжения приостановят на период с 8 до 17 часов.
В это время газ отключат по ряду адресов на улицах Свердлова, Ушинского, Айвазовского, Петра Алексеева, Первой Митридатской, Николая Толпина. Кроме того, без газоснабжения останутся абоненты, расположенные на Набережной, в переулках Первом и Втором Морском, Босфорском, Клабукова и в Митридатском тупике.
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