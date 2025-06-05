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Британия усиливает подрывную работу по свержению власти в Грузии – СВР
Британия усиливает подрывную работу по свержению власти в Грузии – СВР - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Британия усиливает подрывную работу по свержению власти в Грузии – СВР
Служба внешней разведки России сообщила о планах Великобритании усилить поддержку оппозиции в Грузии с целью отстранения от власти правящей партии "Грузинская... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T15:51
2025-06-05T15:51
2025-06-05T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Служба внешней разведки России сообщила о планах Великобритании усилить поддержку оппозиции в Грузии с целью отстранения от власти правящей партии "Грузинская мечта". Об этом говорится в заявлении пресс-бюро СВР.Как отметили в ведомстве, на Западе "раздосадованы стремлением Грузии освободиться из-под навязчивой опеки либерал-глобалистских сил с их чуждыми грузинскому народу ценностями".По данным службы, для ведения подрывной работы МИД Великобритании подобрал в различных регионах Грузии около 100 объединений молодежи и студенчества, феминистских движений, структур ЛГБТ-сообщества*.На следующем этапе британцы намерены подталкивать такие "заряженные подрывным креативом" организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями. По расчетам Лондона, это должно "встряхнуть" системную политическую оппозицию, придать ей "второе дыхание" и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей "Грузинской мечты" от власти, указали в СВР."Особое значение придается организации обучения "активистов" методам подрывной деятельности. Будущих боевиков научат, как противостоять полиции во время протестных акций, обходить "цифровой" контроль властей и готовить диверсии", - отмечается в документе.*движение признано в России экстремистским и запрещеноСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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служба внешней разведки (свр), грузия, великобритания, новости, политика, в мире
Британия усиливает подрывную работу по свержению власти в Грузии – СВР
Великобритания намерена активизировать усилия по свержению нынешней власти в Грузии – СВР
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Служба внешней разведки России сообщила о планах Великобритании усилить поддержку оппозиции в Грузии с целью отстранения от власти правящей партии "Грузинская мечта". Об этом говорится в заявлении пресс-бюро СВР.
Как отметили в ведомстве, на Западе "раздосадованы стремлением Грузии освободиться из-под навязчивой опеки либерал-глобалистских сил с их чуждыми грузинскому народу ценностями".
"Борьбу за Грузию" возглавили британцы. Лондон планирует значительно увеличить финансирование оппозиционных грузинских НПО, нацеливая их на радикализацию антиправительственной деятельности", - говорится в заявлении.
По данным службы, для ведения подрывной работы МИД Великобритании подобрал в различных регионах Грузии около 100 объединений молодежи и студенчества, феминистских движений, структур ЛГБТ-сообщества*.
На следующем этапе британцы намерены подталкивать такие "заряженные подрывным креативом" организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями. По расчетам Лондона, это должно "встряхнуть" системную политическую оппозицию, придать ей "второе дыхание" и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей "Грузинской мечты" от власти, указали в СВР.
"Особое значение придается организации обучения "активистов" методам подрывной деятельности. Будущих боевиков научат, как противостоять полиции во время протестных акций, обходить "цифровой" контроль властей и готовить диверсии", - отмечается в документе.
*движение признано в России экстремистским и запрещено
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