https://crimea.ria.ru/20250605/britaniya-usilivaet-podryvnuyu-rabotu-po-sverzheniyu-vlasti-v-gruzii--svr-1146971879.html

Британия усиливает подрывную работу по свержению власти в Грузии – СВР

Британия усиливает подрывную работу по свержению власти в Грузии – СВР - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Британия усиливает подрывную работу по свержению власти в Грузии – СВР

Служба внешней разведки России сообщила о планах Великобритании усилить поддержку оппозиции в Грузии с целью отстранения от власти правящей партии "Грузинская... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T15:51

2025-06-05T15:51

2025-06-05T15:33

служба внешней разведки (свр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Служба внешней разведки России сообщила о планах Великобритании усилить поддержку оппозиции в Грузии с целью отстранения от власти правящей партии "Грузинская мечта". Об этом говорится в заявлении пресс-бюро СВР.Как отметили в ведомстве, на Западе "раздосадованы стремлением Грузии освободиться из-под навязчивой опеки либерал-глобалистских сил с их чуждыми грузинскому народу ценностями".По данным службы, для ведения подрывной работы МИД Великобритании подобрал в различных регионах Грузии около 100 объединений молодежи и студенчества, феминистских движений, структур ЛГБТ-сообщества*.На следующем этапе британцы намерены подталкивать такие "заряженные подрывным креативом" организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями. По расчетам Лондона, это должно "встряхнуть" системную политическую оппозицию, придать ей "второе дыхание" и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей "Грузинской мечты" от власти, указали в СВР."Особое значение придается организации обучения "активистов" методам подрывной деятельности. Будущих боевиков научат, как противостоять полиции во время протестных акций, обходить "цифровой" контроль властей и готовить диверсии", - отмечается в документе.*движение признано в России экстремистским и запрещеноСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), грузия, великобритания, новости, политика, в мире