https://crimea.ria.ru/20250605/bespilotniki-sbili-nad-chernym-morem-1146973902.html

Беспилотники сбили над Черным морем

Беспилотники сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Беспилотники сбили над Черным морем

Киевский режим в четверг днем предпринял попытку атаки ударными дронами самолетного типа – все они уничтожены средствами российской ПВО. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T16:12

2025-06-05T16:12

2025-06-05T16:34

черное море

новости

министерство обороны рф

белгородская область

пво

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_350ef59fe2d2384e604ebb59c54c48b8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим в четверг днем предпринял попытку атаки ударными дронами самолетного типа – все они уничтожены средствами российской ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве добавили, что два из них ликвидировали над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области.В четверг утром в Минобороны сообщили, что 30 украинских дронов уничтожены за ночь над регионами России. 11 вражеских БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 15 – над Ростовской, два – над Белгородской областями, по одному – над территориями Московского региона и Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев лишился еще 1400 боевиков за суткиВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭСВ Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на удары Киева

черное море

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, новости, министерство обороны рф, белгородская область, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)