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Беспилотники сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Беспилотники сбили над Черным морем
Беспилотники сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Беспилотники сбили над Черным морем
Киевский режим в четверг днем предпринял попытку атаки ударными дронами самолетного типа – все они уничтожены средствами российской ПВО. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T16:12
2025-06-05T16:34
черное море
новости
министерство обороны рф
белгородская область
пво
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим в четверг днем предпринял попытку атаки ударными дронами самолетного типа – все они уничтожены средствами российской ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве добавили, что два из них ликвидировали над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области.В четверг утром в Минобороны сообщили, что 30 украинских дронов уничтожены за ночь над регионами России. 11 вражеских БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 15 – над Ростовской, два – над Белгородской областями, по одному – над территориями Московского региона и Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев лишился еще 1400 боевиков за суткиВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭСВ Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на удары Киева
черное море
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РИА Новости Крым
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черное море, новости, министерство обороны рф, белгородская область, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотники сбили над Черным морем

Над Черным морем сбили беспилотники

16:12 05.06.2025 (обновлено: 16:34 05.06.2025)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим в четверг днем предпринял попытку атаки ударными дронами самолетного типа – все они уничтожены средствами российской ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 13:25 до 15 часов мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что два из них ликвидировали над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области.
В четверг утром в Минобороны сообщили, что 30 украинских дронов уничтожены за ночь над регионами России. 11 вражеских БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 15 – над Ростовской, два – над Белгородской областями, по одному – над территориями Московского региона и Курской области.
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