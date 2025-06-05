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Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников
Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников
30 украинских дронов уничтожены за ночь над регионами России, 11 из них – над территорией Крыма. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T07:43
2025-06-05T07:43
2025-06-05T07:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 30 украинских дронов уничтожены за ночь над регионами России, 11 из них – над территорией Крыма. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ. В том числе 11 вражеских дронов сбиты над территорией Республики Крым, 15 – над Ростовской, два – над Белгородской областями, по одному – над территориями Московского региона и Курской области.Накануне вечером российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на три региона России. 29 вражеских БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, 11 – над Ростовской и три – над Воронежской областями. За несколько часов до этого украинский беспилотник был сбит над Крымом. В ночь на 4 июня силы ПВО сбили над Крымом четыре вражеских БПЛА. Ночью 3 июня уничтожены четыре вражеских дрона над Крымом и Азовским морем. Кроме того, под массированным ударом вражеских беспилотников находятся Херсонская и Запорожская области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом ночью сбили беспилотники68 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ на Херсонскую областьДальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ
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Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников
В небе над Крымом уничтожено 11 украинских беспилотников
07:43 05.06.2025 (обновлено: 07:52 05.06.2025)