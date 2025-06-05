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Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников
Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников
30 украинских дронов уничтожены за ночь над регионами России, 11 из них – над территорией Крыма. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T07:43
2025-06-05T07:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 30 украинских дронов уничтожены за ночь над регионами России, 11 из них – над территорией Крыма. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ. В том числе 11 вражеских дронов сбиты над территорией Республики Крым, 15 – над Ростовской, два – над Белгородской областями, по одному – над территориями Московского региона и Курской области.Накануне вечером российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на три региона России. 29 вражеских БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, 11 – над Ростовской и три – над Воронежской областями. За несколько часов до этого украинский беспилотник был сбит над Крымом. В ночь на 4 июня силы ПВО сбили над Крымом четыре вражеских БПЛА. Ночью 3 июня уничтожены четыре вражеских дрона над Крымом и Азовским морем. Кроме того, под массированным ударом вражеских беспилотников находятся Херсонская и Запорожская области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом ночью сбили беспилотники68 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ на Херсонскую областьДальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ
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безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников

В небе над Крымом уничтожено 11 украинских беспилотников

07:43 05.06.2025 (обновлено: 07:52 05.06.2025)
 
© РИА Новости . Константин Морозов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Константин Морозов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 30 украинских дронов уничтожены за ночь над регионами России, 11 из них – над территорией Крыма. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
В том числе 11 вражеских дронов сбиты над территорией Республики Крым, 15 – над Ростовской, два – над Белгородской областями, по одному – над территориями Московского региона и Курской области.
Накануне вечером российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на три региона России. 29 вражеских БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, 11 – над Ростовской и три – над Воронежской областями. За несколько часов до этого украинский беспилотник был сбит над Крымом.
В ночь на 4 июня силы ПВО сбили над Крымом четыре вражеских БПЛА. Ночью 3 июня уничтожены четыре вражеских дрона над Крымом и Азовским морем. Кроме того, под массированным ударом вражеских беспилотников находятся Херсонская и Запорожская области.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымКрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФ
 
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