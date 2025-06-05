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Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников

Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников

30 украинских дронов уничтожены за ночь над регионами России, 11 из них – над территорией Крыма. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T07:43

2025-06-05T07:43

2025-06-05T07:52

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 30 украинских дронов уничтожены за ночь над регионами России, 11 из них – над территорией Крыма. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ. В том числе 11 вражеских дронов сбиты над территорией Республики Крым, 15 – над Ростовской, два – над Белгородской областями, по одному – над территориями Московского региона и Курской области.Накануне вечером российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на три региона России. 29 вражеских БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, 11 – над Ростовской и три – над Воронежской областями. За несколько часов до этого украинский беспилотник был сбит над Крымом. В ночь на 4 июня силы ПВО сбили над Крымом четыре вражеских БПЛА. Ночью 3 июня уничтожены четыре вражеских дрона над Крымом и Азовским морем. Кроме того, под массированным ударом вражеских беспилотников находятся Херсонская и Запорожская области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом ночью сбили беспилотники68 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ на Херсонскую областьДальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф