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29 беспилотников сбили над Россией за два часа
29 беспилотников сбили над Россией за два часа - РИА Новости Крым, 05.06.2025
29 беспилотников сбили над Россией за два часа
Вечером в среду силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на три региона России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T00:10
2025-06-05T00:10
2025-06-05T00:15
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беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Вечером в среду силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на три региона России. Об этом сообщает Минобороны.По данным военного ведомства, за два часа - с 22:00 до полуночи - были сбиты 29 вражеских БПЛА.Около 19:00 украинский беспилотник был сбит над Крымом.Кроме того, Херсонская и Запорожская области находятся под массированным ударом вражеских дронов. В Херсонской области после попадания в магистральную трансформаторную подстанцию без света остались почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Генического, Новотроицкого, Нижнесерогозского и Ивановского округов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, ростовская область, белгородская область, воронежская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости
29 беспилотников сбили над Россией за два часа
Над тремя регионами России уничтожили 29 беспилотников ВСУ
00:10 05.06.2025 (обновлено: 00:15 05.06.2025)