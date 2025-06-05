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29 беспилотников сбили над Россией за два часа - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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29 беспилотников сбили над Россией за два часа
29 беспилотников сбили над Россией за два часа - РИА Новости Крым, 05.06.2025
29 беспилотников сбили над Россией за два часа
Вечером в среду силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на три региона России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T00:10
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министерство обороны рф
ростовская область
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воронежская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Вечером в среду силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на три региона России. Об этом сообщает Минобороны.По данным военного ведомства, за два часа - с 22:00 до полуночи - были сбиты 29 вражеских БПЛА.Около 19:00 украинский беспилотник был сбит над Крымом.Кроме того, Херсонская и Запорожская области находятся под массированным ударом вражеских дронов. В Херсонской области после попадания в магистральную трансформаторную подстанцию без света остались почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Генического, Новотроицкого, Нижнесерогозского и Ивановского округов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, ростовская область, белгородская область, воронежская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости
29 беспилотников сбили над Россией за два часа

Над тремя регионами России уничтожили 29 беспилотников ВСУ

00:10 05.06.2025 (обновлено: 00:15 05.06.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Вечером в среду силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на три региона России. Об этом сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, за два часа - с 22:00 до полуночи - были сбиты 29 вражеских БПЛА.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 беспилотников над территорией Белгородской области, 11 – над Ростовской областью и три – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
Около 19:00 украинский беспилотник был сбит над Крымом.
Кроме того, Херсонская и Запорожская области находятся под массированным ударом вражеских дронов. В Херсонской области после попадания в магистральную трансформаторную подстанцию без света остались почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Генического, Новотроицкого, Нижнесерогозского и Ивановского округов.
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Министерство обороны РФРостовская областьБелгородская областьВоронежская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовости
 
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Заголовок открываемого материала
00:1029 беспилотников сбили над Россией за два часа
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