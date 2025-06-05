https://crimea.ria.ru/20250605/29-bespilotnikov-sbili-nad-rossiey-za-dva-chasa-1146954809.html

29 беспилотников сбили над Россией за два часа

29 беспилотников сбили над Россией за два часа - РИА Новости Крым, 05.06.2025

29 беспилотников сбили над Россией за два часа

Вечером в среду силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на три региона России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T00:10

2025-06-05T00:10

2025-06-05T00:15

министерство обороны рф

ростовская область

белгородская область

воронежская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Вечером в среду силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на три региона России. Об этом сообщает Минобороны.По данным военного ведомства, за два часа - с 22:00 до полуночи - были сбиты 29 вражеских БПЛА.Около 19:00 украинский беспилотник был сбит над Крымом.Кроме того, Херсонская и Запорожская области находятся под массированным ударом вражеских дронов. В Херсонской области после попадания в магистральную трансформаторную подстанцию без света остались почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Генического, Новотроицкого, Нижнесерогозского и Ивановского округов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ростовская область, белгородская область, воронежская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости