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Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, Трампом и Эрдоганом
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, Трампом и Эрдоганом - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, Трампом и Эрдоганом
Владимир Зеленский заявил, что готов в любой день принять участие в четырехсторонней встрече с президентами России, Турции и США. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T19:30
2025-06-04T19:30
2025-06-04T19:30
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что готов в любой день принять участие в четырехсторонней встрече с президентами России, Турции и США. Об этом пишет РИА Новости.Глава киевского режима также предложил установить режим прекращения огня до его личной встречи с Путиным.В среду президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим просит приостановить боевые действия и организовать встречу на высшем уровне, но сам при этом организовывает и совершает теракты в России, в которых гибнут мирные люди. Он также подчеркнул, что сложно представить, как можно вести переговоры "с теми, кто делает ставку на террор".Российский лидер подчеркнул также, что если дать передышку в боевых действиях, то она будет использована для накачки Киева оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ несут огромные потери и отступают – ПутинВстреча Путина и Зеленского – Мединский назвал условиеЗеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными"
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Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, Трампом и Эрдоганом
Зеленский заявил о готовности в любой день встретиться с Путиным, Трампом и Эрдоганом