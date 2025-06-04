https://crimea.ria.ru/20250604/zaschitniki-zemli-russkoy-brusilovskiy-proryv-1146909186.html

Защитники земли русской: "Брусиловский прорыв"

Защитники земли русской: "Брусиловский прорыв" - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Защитники земли русской: "Брусиловский прорыв"

4 июня 1916 года, 109 лет назад, начался "Брусиловский прорыв" – одна из наиболее масштабных и самая успешная операция русской армии в годы Первой мировой... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T08:58

2025-06-04T08:58

2025-06-04T10:06

защитники земли русской

история

первая мировая война

россия

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146923974_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_08c2d94f34c4c7fec5f46446391b3fa0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 4 июня 1916 года, 109 лет назад, начался "Брусиловский прорыв" – одна из наиболее масштабных и самая успешная операция русской армии в годы Первой мировой войны. О значении и степени успеха этого наступления Юго-Западного фронта до сих пор не утихают споры историков. Как бы там ни было, очевидно, что эта операция в Галиции, названная по имени ее командующего генерал-адъютанта Алексея Брусилова, ознаменовала окончательный переход стратегической инициативы от Германии и Австро-Венгрии к Антанте. Очевидно и то, что, как это зачастую бывало в Первой мировой, главные выгоды от пролитой русскими солдатами крови достались союзникам из Британии и Франции. Сама Россия в силу ряда внутренних и внешних причин воспользоваться плодами собственной победы так и не смогла и по результатам двух революций 1917-го была исключена из клуба победителей.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Как преодолели "снарядный голод"В ходе кампании 1915 года Русская императорская армия потерпела ряд тяжелейших поражений. В историю эти неудачи вошли под названием "Великое отступление". Из-за недостатка на фронте хорошо обученных офицеров и, главным образом, острого недостатка боеприпасов и вооружений (так называемый "снарядный голод") российские войска были вынуждены оставить Галицию, Польшу, Литву и часть Белоруссии. Поставок жизненно необходимых для России снарядов и патронов со стороны союзников по Антанте так и не последовало. Притом, что годом ранее, в августе 1914-го, армии генералов Александра Самсонова и Павла Ренненкампфа буквально спасли французов в битве на Марне, проведя по настойчивой просьбе Парижа наступление в Восточной Пруссии, чем отвлекли на себя значительную часть сил немцев. Наступление было спешным и плохо подготовленным, русские войска, спасая союзников по коалиции, понесли серьезные потери. Но именно этот маневр Самсонова и Ренненкампфа, как вспоминал маршал Фош, позволил французам победить на Марне."Весна 1915 года останется у меня навсегда в памяти. Великая трагедия русской армии – отступление из Галиции. Ни патронов, ни снарядов. Изо дня в день кровавые бои, изо дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость – физическая и моральная; то робкие надежды, то беспросветная жуть…", – вспоминал эти события генерал Антон Деникин в своих "Очерках русской смуты".Тем не менее, стратегической цели разгромить армию противника на Восточном фронте Германии и Австро-Венгрии достичь не удалось. К осени 1915-го фронт стабилизировался на линии Рига – Двинск – озеро Дрисвяты – озеро Нарочь – Сморгонь – Барановичи – Пинск – Дубно – Тернополь.Император Николай II отправил в отставку военного министра Владимира Сухомлинова, министра внутренних дел Николая Маклакова, министра юстиции Ивана Щегловитова и обер-прокурора Синода Владимира Саблера. Сухомлинова, несшего главную ответственность за снабжение войск, уже при Временном правительстве приговорили к вечной каторге. Правда, через год уже при большевиках его амнистировали, и бывший военный министр уехал в Германию доживать последние восемь лет своей жизни.Кроме того, сам государь сменил великого князя Николая Николаевича на посту верховного главнокомандующего, новым военным министром назначил генерала от инфантерии Алексея Поливанова, а генерала от артиллерии Алексея Маниковского – начальником Главного артиллерийского управления.Именно Маниковскому удалось за несколько месяцев реорганизовать артиллерийское снабжение, улучшив логистику, повысив мобильность и сократив бумажную волокиту. Кроме того, в десятки раз удалось нарастить производство пороха и взрывчатых веществ. К весне 1916 года "снарядный голод" был преодолен. Произведенных во время Первой мировой войны в России снарядов хватило и на Гражданскую, и на Зимнюю (Советско-финскую) войны.Русская помощь союзникамКампания 1916 года началась с генерального наступления германских войск на Западном фронте. Главное сражение развернулось у французского укрепрайона Верден, взятие которого открывало дорогу на Париж. В историю эта битва вошла под названием "Верденская мясорубка". Эта операция на небольшом 15-километровом участке фронта продолжалась почти год – с февраля по декабрь. В жесточайшей и самой кровопролитной битве Первой мировой с обеих сторон были задействованы почти полтора миллиона солдат, из которых более 300 тысяч погибли.Французам в итоге удалось выстоять и не дать Германии одним решительным ударом вывести Париж из войны. Но, как это уже случалось в Первую мировую, спаслась Франция благодаря помощи русских союзников. К началу марта ситуация под Верденом была для французов критической. Тогда они по сложившейся уже традиции обратились за помощью к Николаю II, чтобы отвлечь силы немцев от Вердена.Император дал согласие, и в марте 2-я русская армия нанесла хоть и плохо подготовленный, но неожиданный для Берлина удар в районе озера Нарочь (территория нынешней Белоруссии). Немецкое командование решило, что русские перешли в генеральное наступление, поэтому перебросило на восток серьезные силы. Ценой жизней и здоровья 78 тысяч русских солдат Франция снова была спасена. Получив передышку благодаря Нарочской операции, Париж подтянул резервы к Вердену и укрепил оборону. В итоге наступление немцев потеряло темп, и сражение перешло в стадию "войны на истощение".Новое слово в военной тактикеСам "Брусиловский прорыв" на Юго-Западном русском фронте изначально задумывался не как отдельная операция, а как одна из частей генерального наступления, которое верховное главнокомандование готовило на лето 1916-го. Основной удар планировалось нанести силами Западного и Северного фронтов на Вильно (современный Вильнюс). Силы Юго-Западного фронта должен был нанести вспомогательный удар на Ковель (ныне Волынская область Украины), чтобы сковать силы австро-венгров и не дать им прийти на помощь немцам под Вильно. Всего в наступлении планировалось задействовать 1,2 миллиона русских солдат и офицеров – 128 дивизий.Однако в план пришлось вносить коррективы из-за усилившегося давления немцев и австро-венгров на Францию и Италию. Итальянский король Виктор-Эммануил III попросил Николая II ускорить наступление на востоке. Из-за этого сроки операции пришлось сдвигать на две недели. Самыми подготовленными к началу лета русскими соединениями оказались именно войска Юго-Западного фронта под командованием генерал-адъютанта Алексея Брусилова, насчитывавшие почти 600 тысяч штыков и сабель около 2 тысячи орудий. Им противостояла австро-германская группировка численностью более 480 тысяч человек и 1,9 тысячи орудий.Для проведения успешной операции перевес наступающих сил был недостаточным. Кроме того, противник успел обустроить мощную линию обороны, состоявшую из трех полос на расстоянии примерно пяти километров друг от друга, с глубокими окопами и траншеями, пулеметными и огнеметными точками, кольями с колючей проволокой, минными полями и подвешенными самовзрывающимися фугасами.В этой ситуации Брусилов решил прорывать фронт сразу на нескольких участках силами отдельных армий, чтобы не дать врагу сконцентрировать все резервы в одном месте. Это было новацией в военном искусстве. По плану командующего, 8-й армия наносила удар на Луцк, 11-я – на Золочев, 7-я – на Станислав (ныне Ивано-Франковск) и 9-я – на Коломыю.Операция началась 4 июня с мощной артподготовки, которая не прекращалась, даже когда в атаку пошла русская пехота. Поддержка артиллерии не позволяла немцам и австрийцам вылезти из окопов и встретить пехотные части противника, которые наступали волнами. Каждый полк образовывал четыре волны, идущих одна за другой на дистанции 150-200 шагов. Первые две волны захватывали первый окоп и сразу же атаковали второй, где и закреплялись.В результате войска императорской армии за первые три дня боев углубились в тыл австро-венгров на 25-35 километров. По воспоминаниям Брусилова, на пятый день были взяты в плен 1240 офицеров, свыше 71 тысяч нижних чинов, захвачены 94 орудия, 179 пулеметов, 53 бомбомета и миномета и "громадное количество всякой другой военной добычи". В скором времени русским войскам удалось освободить Луцк и Черновцы.Войска Юго-Западного фронта продолжали наступать, стояла задача захватить важный железнодорожный узел Ковель и соединиться с войсками Западного фронта, разгромив противника на этом ключевом участке. Однако главком Западным фронтом генерал Алексей Эверт, сославшись на неподготовленность своих войск, отсрочил наступление своей армии.В результате Ковель взять не удалось, несмотря на то что армии Брусилова продолжали двигаться вперед, громить врага и захватывать тысячи пленных и трофеи. Ставка Верховного главнокомандования слишком поздно выделило подкрепление Брусилову. Сам генерал окончательно потерял надежду на наступление Северного и Западного фронтов, потому, как писал сам в своих мемуарах, "продолжал бои на фронте уже не с прежней интенсивностью, стараясь возможно более сберегать людей, а лишь в той мере, которая оказывалась необходимой для сковывания возможно большего количества войск противника, косвенно помогая этим нашим союзникам – итальянцам и французам".Итоги "Брусиловского прорыва"В итоге русские войска заняли Броды, Галич, Станислав, всю Северную Буковину, и к середине сентября фронт стабилизировался на линии река Стоход – город Киселин – Золочев – Галич – Станислав – Делятин – Ворохта. Продолжать наступление в одиночку Юго-Западный фронт не мог. К тому же, германцы и австро-венгры успели подтянуть резервы с западного театра боевых действий, в частности, с итальянского направления, (очередная "благодарность" от союзников по Антанте). Операция перешла в стадию позиционных боев.Наступательная операция армий Юго-Западного фронта завершилась. По официальным данным Российской империи, противник потерял, по примерным подсчетам, более 1,3 миллиона человек, в том числе только со стороны Германии потери исчислялись 350 тысячами убитых, раненых и пропавших без вести. Потери русской армии – порядка 500 тысяч человек, в том числе более 62 тысяч убитыми и умершими от ран и 376 тысяч ранеными. Русскими трофеями стали почти 600 орудий, 1800 пулеметов, до 500 бомбометов и минометов."Брусиловский прорыв" стал одним из переломных моментов в Первой мировой войне. Потерпев сокрушительное поражение, Австро-Венгрия оказалась на грани полного краха и выхода из войны, а Германии приходилось вести изнуряющую войну на два фронта, перебрасывая тающие резервы то на запад, то на восток. Но главные плоды победы русского оружия досталась союзникам по Антанте: Италия спаслась от австро-венгров, французы смогли остановить немцев в Вердене, а британцы – выстоять в битве на реке Сомме. После "Брусиловского прорыва" стратегическая инициатива перешла к Антанте и оставалась в ее руках до конца войны."Брусиловский прорыв" не только стал очередным примером героизма, храбрости и стойкости русского солдата. Эта операция привнесла в военное искусство новый элемент – прорыв позиционного фронта одновременно на нескольких направлениях без численного и огневого превосходства над ним. Подобная тактика будет применяться и Красной армией, и союзниками по антигитлеровской коалиции в ходе Второй мировой войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250522/zaschitniki-zemli-russkoy-dardanellskiy-triumf-admirala-senyavina-1146576330.html

https://crimea.ria.ru/20250412/zaschitniki-zemli-russkoy-ledovoe-poboische-na-chudskom-ozere-1145606974.html

https://crimea.ria.ru/20250331/zaschitniki-zemli-russkoy-vzyatie-parizha-i-pobeda-nad-napoleonom-1145318748.html

https://crimea.ria.ru/20250327/zaschitniki-zemli-russkoy-razgrom-polovtsev-v-bitve-pri-salnitse-1145242864.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

защитники земли русской, история, первая мировая война, россия