https://crimea.ria.ru/20250604/zaderzhanie-shpionok-v-krymu-i-razgovor-putina-s-trampom-glavnoe-za-den-1146952496.html

Задержание шпионок в Крыму и разговор Путина с Трампом: главное за день

Задержание шпионок в Крыму и разговор Путина с Трампом: главное за день - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Задержание шпионок в Крыму и разговор Путина с Трампом: главное за день

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером США Дональдом Трампом. Глава России назвал ЧП в Брянской и Курской областях целенаправленным... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T22:46

2025-06-04T22:46

2025-06-04T22:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером США Дональдом Трампом. Глава России назвал ЧП в Брянской и Курской областях целенаправленным ударом по мирным людям. В Южной Корее выбрали президента. Дальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ. Рада поддержала законопроект о службе в вооруженных силах граждан старше 60 лет. В Кремле подтвердили факт взрыва на Крымском мосту. В Крыму задержали украинских шпионок.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Разговор Путина и ТрампаПутин вечером в среду провел телефонный разговор с Трампом. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры двух стран обсудили попытку Киева сорвать переговоры в Стамбуле, удары ВСУ по аэродромам РФ и в целом урегулирование ситуации на Украине.В Южной Корее выбрали президентаНа выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов победу одержал кандидат от демократов Ли Чжэ Мён. Он набрал 49,42% голосов. Представитель партии "Гражданской силы" Ким Мун Су получил 41,15%. На третьем месте - Ли Чжун Сок из Партии реформ с 8,34% голосов. Кандидат от Трудовой демократической партии Квон Ён Гук забрал 0,98% голосов. Независимый кандидат Сон Чжин Хо - всего 0,1%.Выступая на инаугурации, новоизбранный президент пообещал не допустить повторного вовлечения армии в политику и восстановить ее честь.Путин назвал ЧП в Брянской и Курской областях целенаправленным ударомПутин назвал теракты в Брянской и Курской областях целенаправленным ударом по гражданским людям, по международным нормам это называется терроризмом.Он также заявил, что пострадавшие в терактах и семьи погибших должны быть обеспечены помощью.Дальнобойное оружие на вооружении ВСУПервое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.По его словам, значительное количество дальнобойного вооружения может быть "произведено на Украине" уже в этом году. Он также подчеркнул, что намерен продвинуть инициативу по противовоздушным системам и сподвигнуть чиновников НАТО к дальнейшим поставкам киевскому режиму систем Patriot.Служба в ВСУ граждан старше 60 летВерховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, разрешающий гражданам старше 60 лет проходить военную службу в ВСУ по контракту сроком на 1 год по собственному желанию и при условии годности по состоянию здоровья.В апреле минобороны Украины признало проблему недостатка личного состава и насильственной мобилизации. Ведомство предпринимает попытки восполнить ряды ВСУ за счет набора молодежи, а также иностранных наемников и лиц без гражданства.Взрыв на Крымскому мостуПопытка удара по Крымскому мосту имела место, но серьезных повреждений объекта нет, мост работает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Службы безопасности Украины о якобы "успешной атаке на Крымский мост".Он подчеркнул, что киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры России.В Крыму задержали украинских шпионокВ Крыму задержали двух женщин – агентов украинских спецслужб, которые подозреваются в передаче сведений о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота.По данным ФСБ, одна из задержанных – жительница Нижнегорского района Крыма – сама предложила военной разведке Украины помощь в сборе данных и передала координаты военных объектов, включая склад с горюче-смазочными материалами.Вторая фигурантка – жительница Севастополя, сотрудничала с СБУ через Telegram. Она собирала информацию о военнослужащем Черноморского флота.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене в форме шпионажа. Обеим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250604/nash-otvet-starmeru-ekspert-otsenil-rol-vizita-shoygu-v-kndr-1146936060.html

https://crimea.ria.ru/20250604/zelenskiy-zayavil-o-gotovnosti-vstretitsya-s-putinym-trampom-i-erdoganom-1146949028.html

https://crimea.ria.ru/20250604/migrantov-nelegalov-obnaruzhili-na-stroyke-v-krymu-1146930326.html

https://crimea.ria.ru/20250604/vstrecha-putina-i-zelenskogo--medinskiy-nazval-uslovie-1146945545.html

https://crimea.ria.ru/20250604/bespilotnik-sbili-nad-krymom-1146951911.html

https://crimea.ria.ru/20250604/v-krymu-sdelali-otdelnyy-nomer-dlya-vyzova-skoroy-po-povodu-dtp-1146936235.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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