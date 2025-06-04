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Юный севастополец получил срок за убийство матери в Новогоднюю ночь
Юный севастополец получил срок за убийство матери в Новогоднюю ночь - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Юный севастополец получил срок за убийство матери в Новогоднюю ночь
17-летний житель Севастополя убил родную мать в Новогоднюю ночь и отправится в воспитательную колонию. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК России. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T09:46
2025-06-04T09:46
2025-06-04T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 17-летний житель Севастополя убил родную мать в Новогоднюю ночь и отправится в воспитательную колонию. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК России.О том, что подросток предстанет перед судом за убийство по неосторожности собственной матери, сообщалось в марте. Материалы ранее были направлены в суд для рассмотрения по существу. Уточнялось, что мать постоянно злоупотребляла алкоголем.По данным следствия, за несколько часов до Нового года в квартире по улице Александра Косарева между молодым человеком и его 54-летней матерью возник конфликт. Женщина оскорбила его скончавшуюся ранее бабушку, которая воспитывала юношу.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, юноша признан виновным по статье о причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Гагаринский районный суд города учел искреннее раскаяние молодого человека, его возраст и иные смягчающие обстоятельства, и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в воспитательной колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца будут судить за убийство материМать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской областиКрымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор суда
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РИА Новости Крым
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Юный севастополец получил срок за убийство матери в Новогоднюю ночь
17-летний севастополец пойдет в колонию за убийство матери в Новогоднюю ночь
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 17-летний житель Севастополя убил родную мать в Новогоднюю ночь и отправится в воспитательную колонию. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК России.
О том, что подросток предстанет перед судом за убийство по неосторожности собственной матери, сообщалось в марте. Материалы ранее были направлены в суд для рассмотрения по существу. Уточнялось, что мать постоянно злоупотребляла алкоголем.
По данным следствия, за несколько часов до Нового года в квартире по улице Александра Косарева между молодым человеком и его 54-летней матерью возник конфликт. Женщина оскорбила его скончавшуюся ранее бабушку, которая воспитывала юношу.
"Молодой человек нанес матери множественные удары. От полученных повреждений потерпевшая скончалась спустя несколько часов", - напомнили в СК.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, юноша признан виновным по статье о причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Гагаринский районный суд города учел искреннее раскаяние молодого человека, его возраст и иные смягчающие обстоятельства, и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в воспитательной колонии.
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