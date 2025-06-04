https://crimea.ria.ru/20250604/vsu-teryayut-tysyachi-soldat-i-tanki--novosti-spetsoperatsii-za-sutki-1146940836.html

ВСУ теряют тысячи солдат и танки – новости спецоперации за сутки

ВСУ теряют тысячи солдат и танки – новости спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 04.06.2025

ВСУ теряют тысячи солдат и танки – новости спецоперации за сутки

Еще 1475 боевиков ВСУ, а также вражеские танки, бронемашины и артиллерийские орудия разбиты российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T14:45

2025-06-04T14:45

2025-06-04T14:45

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

поставки западного оружия украине

группировка войск "днепр"

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Еще 1475 боевиков ВСУ, а также вражеские танки, бронемашины и артиллерийские орудия разбиты российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об этом сообщается в среду в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" разбили свыше 230 украинских боевиков, два вражеских танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, радиолокационную станцию и два склада боеприпасов.Группировка войск "Запад" уничтожили до 220 неонацистов, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Анклав", а также пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, разбили до 250 боевиков ВСУ, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 520 человек, пять боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки "Восток" ликвидировали более 180 вражеских солдат, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.В зоне действия военнослужащих группы "Днепр" противник потерял до 75 боевиков, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.Средства ПВО сбили три американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 109 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61 316 беспилотников, 610 зенитных ракетных комплексов, 23 749 танков и других боевых бронированных машин, 1 566 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 696 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 441 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНРМеморандум об урегулировании на Украине – что предлагает МоскваАрмия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМ

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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