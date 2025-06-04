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ВСУ теряют тысячи солдат и танки – новости спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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ВСУ теряют тысячи солдат и танки – новости спецоперации за сутки
ВСУ теряют тысячи солдат и танки – новости спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 04.06.2025
ВСУ теряют тысячи солдат и танки – новости спецоперации за сутки
Еще 1475 боевиков ВСУ, а также вражеские танки, бронемашины и артиллерийские орудия разбиты российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T14:45
2025-06-04T14:45
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
поставки западного оружия украине
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Еще 1475 боевиков ВСУ, а также вражеские танки, бронемашины и артиллерийские орудия разбиты российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об этом сообщается в среду в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" разбили свыше 230 украинских боевиков, два вражеских танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, радиолокационную станцию и два склада боеприпасов.Группировка войск "Запад" уничтожили до 220 неонацистов, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Анклав", а также пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, разбили до 250 боевиков ВСУ, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 520 человек, пять боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки "Восток" ликвидировали более 180 вражеских солдат, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.В зоне действия военнослужащих группы "Днепр" противник потерял до 75 боевиков, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.Средства ПВО сбили три американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 109 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61 316 беспилотников, 610 зенитных ракетных комплексов, 23 749 танков и других боевых бронированных машин, 1 566 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 696 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 441 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНРМеморандум об урегулировании на Украине – что предлагает МоскваАрмия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМ
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
ВСУ теряют тысячи солдат и танки – новости спецоперации за сутки

ВСУ потеряли еще 1475 боевиков за сутки на всех направлениях спецоперации - Минобороны

14:45 04.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Еще 1475 боевиков ВСУ, а также вражеские танки, бронемашины и артиллерийские орудия разбиты российскими военными в зоне спецоперации за сутки. Об этом сообщается в среду в сводке Минобороны РФ.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 4 июня 2025Сводка Минобороны из зоны СВО за 4 июня 2025
Подразделения группировки войск "Север" разбили свыше 230 украинских боевиков, два вражеских танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, радиолокационную станцию и два склада боеприпасов.
Группировка войск "Запад" уничтожили до 220 неонацистов, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Анклав", а также пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, разбили до 250 боевиков ВСУ, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов.
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 520 человек, пять боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Восток" ликвидировали более 180 вражеских солдат, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
В зоне действия военнослужащих группы "Днепр" противник потерял до 75 боевиков, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
Кроме того, российские военные уничтожили пусковую установку, радиолокационную станцию и кабину управления немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T, поразили предприятие по производству топлива, цеха по сборке ударных беспилотников и места их хранения, склады боеприпасов, базу материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 133 районах.
Средства ПВО сбили три американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 109 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61 316 беспилотников, 610 зенитных ракетных комплексов, 23 749 танков и других боевых бронированных машин, 1 566 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 696 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 441 единица специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПоставки западного оружия УкраинеГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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