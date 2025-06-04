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ВСУ снова повредили энергосеть в Запорожской области
ВСУ снова повредили энергосеть в Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.06.2025
ВСУ снова повредили энергосеть в Запорожской области
В результате очередной вражеской беспилотной атаки в Запорожской области снова повреждена сеть электропередачи. Об этом в среду сообщил глава региона Евгений... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T10:06
2025-06-04T10:06
2025-06-04T10:06
запорожская область
отключение электроэнергии
атаки всу
евгений балицкий
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В результате очередной вражеской беспилотной атаки в Запорожской области снова повреждена сеть электропередачи. Об этом в среду сообщил глава региона Евгений Балицкий.По словам губернатора, оперативные службы и местные администрации обеспечены всем для нормальной работы и жизнедеятельности населенных пунктов при возможном отсутствии электричества. В социальных объектах и лечебных учреждениях есть генераторы.В ночь на 3 июня ВСУ нанесли массированную атаку ударными дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключению электроснабжения. Без света оставалась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах. Электроснабжение потребителей Запорожской и Херсонской областей полностью восстановили вечером 3 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской и Херсонской областях организовали пункты выдачи воды и едыВ Запорожской области начали подключать потребителей к электросетиВ Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы
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запорожская область, отключение электроэнергии, атаки всу, евгений балицкий, новости, происшествия
ВСУ снова повредили энергосеть в Запорожской области
В Запорожской области ударом ВСУ повреждена сеть электропередачи - Балицкий