Рейтинг@Mail.ru
ВСУ снова повредили энергосеть в Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250604/vsu-snova-povredili-energoset-v-zaporozhskoy-oblasti-1146928888.html
ВСУ снова повредили энергосеть в Запорожской области
ВСУ снова повредили энергосеть в Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.06.2025
ВСУ снова повредили энергосеть в Запорожской области
В результате очередной вражеской беспилотной атаки в Запорожской области снова повреждена сеть электропередачи. Об этом в среду сообщил глава региона Евгений... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T10:06
2025-06-04T10:06
запорожская область
отключение электроэнергии
атаки всу
евгений балицкий
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110270/93/1102709331_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_5cc732e6842e86d997a55968f5c0b7ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В результате очередной вражеской беспилотной атаки в Запорожской области снова повреждена сеть электропередачи. Об этом в среду сообщил глава региона Евгений Балицкий.По словам губернатора, оперативные службы и местные администрации обеспечены всем для нормальной работы и жизнедеятельности населенных пунктов при возможном отсутствии электричества. В социальных объектах и лечебных учреждениях есть генераторы.В ночь на 3 июня ВСУ нанесли массированную атаку ударными дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключению электроснабжения. Без света оставалась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах. Электроснабжение потребителей Запорожской и Херсонской областей полностью восстановили вечером 3 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской и Херсонской областях организовали пункты выдачи воды и едыВ Запорожской области начали подключать потребителей к электросетиВ Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110270/93/1102709331_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_f2e6d85f6f901f505be05a74e2b2e855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, отключение электроэнергии, атаки всу, евгений балицкий, новости, происшествия
ВСУ снова повредили энергосеть в Запорожской области

В Запорожской области ударом ВСУ повреждена сеть электропередачи - Балицкий

10:06 04.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В результате очередной вражеской беспилотной атаки в Запорожской области снова повреждена сеть электропередачи. Об этом в среду сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"В результате атаки БПЛА повреждена сеть электропередачи. Специалисты РЭС работают над устранением неполадок. Однако прошу быть готовыми к возможному отключению электричества и сохранять спокойствие", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, оперативные службы и местные администрации обеспечены всем для нормальной работы и жизнедеятельности населенных пунктов при возможном отсутствии электричества. В социальных объектах и лечебных учреждениях есть генераторы.
В ночь на 3 июня ВСУ нанесли массированную атаку ударными дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключению электроснабжения. Без света оставалась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах. Электроснабжение потребителей Запорожской и Херсонской областей полностью восстановили вечером 3 июня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Запорожской и Херсонской областях организовали пункты выдачи воды и еды
В Запорожской области начали подключать потребителей к электросети
В Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы
 
Запорожская областьОтключение электроэнергииАтаки ВСУЕвгений БалицкийНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:47Новая магнитная буря обрушится на Землю - когда ждать удара
10:24Путин назвал творчество композитора Евгения Доги яркой страницей истории
10:11В центре Симферополя пожар на стройплощадке
10:06ВСУ снова повредили энергосеть в Запорожской области
09:46Юный севастополец получил срок за убийство матери в Новогоднюю ночь
09:36На Керченском полуострове громко – саперы уничтожают боеприпасы
09:10Между Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си Цзиньпин
08:58Защитники земли русской: "Брусиловский прорыв"
08:32Британия передаст Украине 100 тысяч беспилотников
08:15Прошедшая на Земле сильная магнитная буря стала рекордной с 2017 года
07:52В Крыму ожидают урожай зерна выше нормы
07:37В Харькове прогремели взрывы – в промзонах пылают пожары
07:15Над Крымом сбили четыре беспилотника
07:00В Южной Корее выбрали президента
06:42В Евпатории 5 июня перекроют улицы и поменяют схему движения – причина
06:20Крымский мост - ситуация на утро среды
06:10Надо быть бдительными: что с экологией Крыма на старте курортного сезона
00:01Изобилие солнца и воздух южных широт: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 4 июня
22:57В Севастополе остановили катера и паромы
Лента новостейМолния