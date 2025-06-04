https://crimea.ria.ru/20250604/vsu-nesut-ogromnye-poteri-i-otstupayut--putin-1146946448.html
ВСУ несут огромные потери и отступают – Путин
ВСУ несут огромные потери и отступают – Путин - РИА Новости Крым, 04.06.2025
ВСУ несут огромные потери и отступают – Путин
ВСУ терпят поражения на поле боя и в условиях огромных потерь на фронте Киев перешел к терактам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T17:26
2025-06-04T17:26
2025-06-04T17:41
владимир путин (политик)
россия
курская область
брянская область
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146946501_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d221659fad6119d6c6fa6e4ace86d2d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. ВСУ терпят поражения на поле боя и в условиях огромных потерь на фронте Киев перешел к терактам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. По словам Путина, если дать передышку в боевых действиях, то ее используют для накачки Киева оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов. По его словам, киевские власти не обладают элементарной политической культурой, позволяя себе прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться. Что касается отказа Украины от гуманитарного перемирия, то это происходит не в первый раз. И Россию это не удивляет, подчеркнул российский лидер. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
курская область
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146946501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_497d67ebf298bbfa78da5ae4e07b3454.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, курская область, брянская область, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский
ВСУ несут огромные потери и отступают – Путин
ВСУ несут огромные потери и отступают по всему фронту – Путин
17:26 04.06.2025 (обновлено: 17:41 04.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. ВСУ терпят поражения на поле боя и в условиях огромных потерь на фронте Киев перешел к терактам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
"Еще недавно Киев и его союзники грезили о стратегическом поражении России. Сегодня на фоне огромных потерь и отступления по всему фронту киевская верхушка перешла к организации терактов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30–60 дней, о встрече на высшем уровне. А как проводить встречи в этих условиях? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? За что их поощрять, приостанавливая боевые действия?", - сказал он.
По словам Путина, если дать передышку в боевых действиях, то ее используют для накачки Киева оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов.
"Каким авторитетом могут обладать главы насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят. Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых ВСУ, например, в Курской области понесли огромные и абсолютно бессмысленные потери. И сегодня терпят одно поражение за другим", - добавил президент.
По его словам, киевские власти не обладают элементарной политической культурой, позволяя себе прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться.
Что касается отказа Украины от гуманитарного перемирия, то это происходит не в первый раз. И Россию это не удивляет, подчеркнул российский лидер.
"Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир означает для него утрату власти, а власть для этого режима важнее, чем мир и жизни людей", - резюмировал глава государства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.