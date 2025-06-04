https://crimea.ria.ru/20250604/vsu-nesut-ogromnye-poteri-i-otstupayut--putin-1146946448.html

ВСУ несут огромные потери и отступают – Путин

ВСУ несут огромные потери и отступают – Путин - РИА Новости Крым, 04.06.2025

ВСУ несут огромные потери и отступают – Путин

ВСУ терпят поражения на поле боя и в условиях огромных потерь на фронте Киев перешел к терактам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T17:26

2025-06-04T17:26

2025-06-04T17:41

владимир путин (политик)

россия

курская область

брянская область

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. ВСУ терпят поражения на поле боя и в условиях огромных потерь на фронте Киев перешел к терактам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. По словам Путина, если дать передышку в боевых действиях, то ее используют для накачки Киева оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов. По его словам, киевские власти не обладают элементарной политической культурой, позволяя себе прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться. Что касается отказа Украины от гуманитарного перемирия, то это происходит не в первый раз. И Россию это не удивляет, подчеркнул российский лидер. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

курская область

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, курская область, брянская область, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский