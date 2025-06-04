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ВСУ несут огромные потери и отступают – Путин - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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ВСУ несут огромные потери и отступают – Путин
ВСУ несут огромные потери и отступают – Путин - РИА Новости Крым, 04.06.2025
ВСУ несут огромные потери и отступают – Путин
ВСУ терпят поражения на поле боя и в условиях огромных потерь на фронте Киев перешел к терактам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T17:26
2025-06-04T17:41
владимир путин (политик)
россия
курская область
брянская область
новости сво
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. ВСУ терпят поражения на поле боя и в условиях огромных потерь на фронте Киев перешел к терактам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. По словам Путина, если дать передышку в боевых действиях, то ее используют для накачки Киева оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов. По его словам, киевские власти не обладают элементарной политической культурой, позволяя себе прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться. Что касается отказа Украины от гуманитарного перемирия, то это происходит не в первый раз. И Россию это не удивляет, подчеркнул российский лидер. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, курская область, брянская область, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский
ВСУ несут огромные потери и отступают – Путин

ВСУ несут огромные потери и отступают по всему фронту – Путин

17:26 04.06.2025 (обновлено: 17:41 04.06.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. ВСУ терпят поражения на поле боя и в условиях огромных потерь на фронте Киев перешел к терактам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

"Еще недавно Киев и его союзники грезили о стратегическом поражении России. Сегодня на фоне огромных потерь и отступления по всему фронту киевская верхушка перешла к организации терактов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30–60 дней, о встрече на высшем уровне. А как проводить встречи в этих условиях? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? За что их поощрять, приостанавливая боевые действия?", - сказал он.

По словам Путина, если дать передышку в боевых действиях, то ее используют для накачки Киева оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов.

"Каким авторитетом могут обладать главы насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят. Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых ВСУ, например, в Курской области понесли огромные и абсолютно бессмысленные потери. И сегодня терпят одно поражение за другим", - добавил президент.

По его словам, киевские власти не обладают элементарной политической культурой, позволяя себе прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться.
Что касается отказа Украины от гуманитарного перемирия, то это происходит не в первый раз. И Россию это не удивляет, подчеркнул российский лидер.
"Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир означает для него утрату власти, а власть для этого режима важнее, чем мир и жизни людей", - резюмировал глава государства.
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Владимир Путин (политик)РоссияКурская областьБрянская областьНовости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир Зеленский
 
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