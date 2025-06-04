Встреча Путина и Зеленского – Мединский назвал условие
Встреча Путина и Зеленского в украинско-российских переговорах возможна – Мединский
© РИА Новости КрымВладимир Зеленский и президент России Владимир Путин
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Российская делегация довела до украинской переговорной группы условия, при которых возможна встреча сторон на высшем уровне. Об этом доложил возглавляющий переговорную группу России Владимир Мединский в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Мы призвали сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия и передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна", - сказал Мединский.
До украинской стороны доведено также, что такой встрече должна предшествовать ее содержательная проработка с выходом на результаты, добавил помощник президента РФ.
"Поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договоренностей, а утверждать. Принимать окончательные решения по заранее подготовленным и согласованным проектам", - указал он.
Ранее сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле. Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.
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