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Встреча Путина и Зеленского – Мединский назвал условие - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Встреча Путина и Зеленского – Мединский назвал условие
Встреча Путина и Зеленского – Мединский назвал условие - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Встреча Путина и Зеленского – Мединский назвал условие
Российская делегация довела до украинской переговорной группы условия, при которых возможна встреча сторон на высшем уровне. Об этом доложил возглавляющий... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T16:57
2025-06-04T16:57
владимир мединский
владимир путин (политик)
владимир зеленский
россия
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переговоры
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Российская делегация довела до украинской переговорной группы условия, при которых возможна встреча сторон на высшем уровне. Об этом доложил возглавляющий переговорную группу России Владимир Мединский в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.До украинской стороны доведено также, что такой встрече должна предшествовать ее содержательная проработка с выходом на результаты, добавил помощник президента РФ.Ранее сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле. Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможна ли встреча Путина и Зеленского – ответ КремляВ Совфеде назвали главный итог переговоров в СтамбулеПереговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США
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владимир мединский, владимир путин (политик), владимир зеленский, россия, украина, переговоры, политика, внешняя политика, новости
Встреча Путина и Зеленского – Мединский назвал условие

Встреча Путина и Зеленского в украинско-российских переговорах возможна – Мединский

16:57 04.06.2025
 
© РИА Новости КрымВладимир Зеленский и президент России Владимир Путин
Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Российская делегация довела до украинской переговорной группы условия, при которых возможна встреча сторон на высшем уровне. Об этом доложил возглавляющий переговорную группу России Владимир Мединский в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Мы призвали сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия и передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна", - сказал Мединский.
До украинской стороны доведено также, что такой встрече должна предшествовать ее содержательная проработка с выходом на результаты, добавил помощник президента РФ.

"Поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договоренностей, а утверждать. Принимать окончательные решения по заранее подготовленным и согласованным проектам", - указал он.

Ранее сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле. Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.
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Владимир МединскийВладимир Путин (политик)Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаПереговорыПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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