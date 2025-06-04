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Встреча Путина и Зеленского – Мединский назвал условие

Встреча Путина и Зеленского – Мединский назвал условие - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Встреча Путина и Зеленского – Мединский назвал условие

Российская делегация довела до украинской переговорной группы условия, при которых возможна встреча сторон на высшем уровне. Об этом доложил возглавляющий... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T16:57

2025-06-04T16:57

2025-06-04T16:57

владимир мединский

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Российская делегация довела до украинской переговорной группы условия, при которых возможна встреча сторон на высшем уровне. Об этом доложил возглавляющий переговорную группу России Владимир Мединский в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.До украинской стороны доведено также, что такой встрече должна предшествовать ее содержательная проработка с выходом на результаты, добавил помощник президента РФ.Ранее сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле. Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможна ли встреча Путина и Зеленского – ответ КремляВ Совфеде назвали главный итог переговоров в СтамбулеПереговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США

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