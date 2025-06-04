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В Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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В Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУ
В Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУ
Мелитополь находится под массированным обстрелом беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T23:49
2025-06-04T23:53
запорожская область
происшествия
обстрелы всу
атаки всу
евгений балицкий
новые регионы россии
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Мелитополь находится под массированным обстрелом беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Аварийные бригады смогут приступить к восстановительным работам после стабилизации обстановки, добавил он.ВСУ также бьют кассетными боеприпасами и БПЛА по Херсонской области. Как ранее в среду сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, повреждены дома в нескольких населенных пунктах, без света остаются Генический муниципальный округ и близлежащие районы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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запорожская область, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, евгений балицкий, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости
В Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУ

ВСУ пытаются атаковать электроподстанцию в Мелитополе – без света четыре населенных пункта

23:49 04.06.2025 (обновлено: 23:53 04.06.2025)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки ВСУ на Запорожскую область
Последствия атаки ВСУ на Запорожскую область
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Мелитополь находится под массированным обстрелом беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, также предпринята попытка атаки на электроподстанцию. Временно без электроснабжения часть Мелитополя, Приморск, Энергодар, Акимовка", - написал он в Telegram.
Аварийные бригады смогут приступить к восстановительным работам после стабилизации обстановки, добавил он.
ВСУ также бьют кассетными боеприпасами и БПЛА по Херсонской области. Как ранее в среду сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, повреждены дома в нескольких населенных пунктах, без света остаются Генический муниципальный округ и близлежащие районы.
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Запорожская областьПроисшествияОбстрелы ВСУАтаки ВСУЕвгений БалицкийНовые регионы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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