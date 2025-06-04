https://crimea.ria.ru/20250604/v-zaporozhskoy-oblasti-otrazhayut-massirovannuyu-ataku-dronov-vsu-1146954440.html

В Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУ

В Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2025

В Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУ

Мелитополь находится под массированным обстрелом беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T23:49

2025-06-04T23:49

2025-06-04T23:53

запорожская область

происшествия

обстрелы всу

атаки всу

евгений балицкий

новые регионы россии

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Мелитополь находится под массированным обстрелом беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Аварийные бригады смогут приступить к восстановительным работам после стабилизации обстановки, добавил он.ВСУ также бьют кассетными боеприпасами и БПЛА по Херсонской области. Как ранее в среду сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, повреждены дома в нескольких населенных пунктах, без света остаются Генический муниципальный округ и близлежащие районы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, евгений балицкий, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости