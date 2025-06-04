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В Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУ
В Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУ
Мелитополь находится под массированным обстрелом беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T23:49
2025-06-04T23:49
2025-06-04T23:53
запорожская область
происшествия
обстрелы всу
атаки всу
евгений балицкий
новые регионы россии
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Мелитополь находится под массированным обстрелом беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Аварийные бригады смогут приступить к восстановительным работам после стабилизации обстановки, добавил он.ВСУ также бьют кассетными боеприпасами и БПЛА по Херсонской области. Как ранее в среду сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, повреждены дома в нескольких населенных пунктах, без света остаются Генический муниципальный округ и близлежащие районы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, евгений балицкий, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости
В Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУ
ВСУ пытаются атаковать электроподстанцию в Мелитополе – без света четыре населенных пункта
23:49 04.06.2025 (обновлено: 23:53 04.06.2025)