https://crimea.ria.ru/20250604/v-yuzhnoy-koree-vybrali-prezidenta-1146926981.html

В Южной Корее выбрали президента

В Южной Корее выбрали президента - РИА Новости Крым, 04.06.2025

В Южной Корее выбрали президента

На выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов победу одержал кандидат от демократов Ли Чжэ Мён. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T07:00

2025-06-04T07:00

2025-06-04T07:04

южная корея

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. На выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов победу одержал кандидат от демократов Ли Чжэ Мён. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Республики Корея (ЦИК).Ли Чжэ Мён набрал 49,42% голосов. Представитель партии "Гражданской силы" Ким Мун Су получил 41,15%. На третьем месте - Ли Чжун Сок из Партии реформ с 8,34% голосов. Кандидат от Трудовой демократической партии Квон Ён Гук забрал 0,98% голосов. Независимый кандидат Сон Чжин Хо - всего 0,1%.Основной соперник Ли Чжэ Мёна, кандидат от консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су, официально признал поражение и поздравил Ли Чжэ Мёна с победой.Выступая на инаугурации, новоизбранный президент пообещал не допустить повторного вовлечения армии в политику и восстановить ее честь.Внеочередные выборы президента в Южной Корее прошли во вторник, 3 июня. Они были назначены после того, как 4 апреля окончательно утвердили импичмент президента Юн Сок Ёля, отправленного в отставку за введения военного положения в декабре 2024 года.Ли Чжэ Мён из "Объединенной демократической партии", выступает за расширение социальной поддержки и реформу президентской власти, а также возвращение в необходимой степени сотрудничества с КНДР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

южная корея

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, выборы, в мире, новости