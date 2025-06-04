https://crimea.ria.ru/20250604/v-yuzhnoy-koree-vybrali-prezidenta-1146926981.html
В Южной Корее выбрали президента
В Южной Корее выбрали президента - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Южной Корее выбрали президента
На выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов победу одержал кандидат от демократов Ли Чжэ Мён. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T07:00
2025-06-04T07:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. На выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов победу одержал кандидат от демократов Ли Чжэ Мён. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Республики Корея (ЦИК).Ли Чжэ Мён набрал 49,42% голосов. Представитель партии "Гражданской силы" Ким Мун Су получил 41,15%. На третьем месте - Ли Чжун Сок из Партии реформ с 8,34% голосов. Кандидат от Трудовой демократической партии Квон Ён Гук забрал 0,98% голосов. Независимый кандидат Сон Чжин Хо - всего 0,1%.Основной соперник Ли Чжэ Мёна, кандидат от консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су, официально признал поражение и поздравил Ли Чжэ Мёна с победой.Выступая на инаугурации, новоизбранный президент пообещал не допустить повторного вовлечения армии в политику и восстановить ее честь.Внеочередные выборы президента в Южной Корее прошли во вторник, 3 июня. Они были назначены после того, как 4 апреля окончательно утвердили импичмент президента Юн Сок Ёля, отправленного в отставку за введения военного положения в декабре 2024 года.Ли Чжэ Мён из "Объединенной демократической партии", выступает за расширение социальной поддержки и реформу президентской власти, а также возвращение в необходимой степени сотрудничества с КНДР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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южная корея, выборы, в мире, новости
В Южной Корее выбрали президента
В Южной Корее на выборах президента победил кандидат от демократов
07:00 04.06.2025 (обновлено: 07:04 04.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. На выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов победу одержал кандидат от демократов Ли Чжэ Мён. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Республики Корея (ЦИК).
Ли Чжэ Мён набрал 49,42% голосов. Представитель партии "Гражданской силы" Ким Мун Су получил 41,15%. На третьем месте - Ли Чжун Сок из Партии реформ с 8,34% голосов.
Кандидат от Трудовой демократической партии Квон Ён Гук забрал 0,98% голосов. Независимый кандидат Сон Чжин Хо - всего 0,1%.
Основной соперник Ли Чжэ Мёна, кандидат от консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су, официально признал поражение и поздравил Ли Чжэ Мёна с победой.
Выступая на инаугурации, новоизбранный президент пообещал не допустить повторного вовлечения армии в политику и восстановить ее честь.
Внеочередные выборы президента в Южной Корее прошли во вторник, 3 июня. Они были назначены после того, как 4 апреля окончательно утвердили импичмент президента Юн Сок Ёля, отправленного в отставку за введения военного положения в декабре 2024 года.
Ли Чжэ Мён из "Объединенной демократической партии", выступает за расширение социальной поддержки и реформу президентской власти, а также возвращение в необходимой степени сотрудничества с КНДР.
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