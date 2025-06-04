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В центре Евпатории ограничат движение и запретят видеосъемку

В центре Евпатории ограничат движение и запретят видеосъемку - РИА Новости Крым, 04.06.2025

В центре Евпатории ограничат движение и запретят видеосъемку

Антитеррористические учения с ограничением движения по ряду улиц пройдут в Евпатории в четверг. Об этом сообщили в пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T15:57

2025-06-04T15:57

2025-06-04T15:57

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антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Антитеррористические учения с ограничением движения по ряду улиц пройдут в Евпатории в четверг. Об этом сообщили в пресс-служба администрации города.Отмечается, что тренировка запланирована на 5 июня с 10:00 до 15:00 в районе Театральной площади. Жителей города просят выбирать маршруты объезда района ограничения движения и предупреждают о строгом запрете на ведение фото и видеосъемки.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов территориальной обороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииНа защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах городаПосты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя, антитеррор, новости крыма