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В центре Евпатории ограничат движение и запретят видеосъемку
В центре Евпатории ограничат движение и запретят видеосъемку - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В центре Евпатории ограничат движение и запретят видеосъемку
Антитеррористические учения с ограничением движения по ряду улиц пройдут в Евпатории в четверг. Об этом сообщили в пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T15:57
2025-06-04T15:57
2025-06-04T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Антитеррористические учения с ограничением движения по ряду улиц пройдут в Евпатории в четверг. Об этом сообщили в пресс-служба администрации города.Отмечается, что тренировка запланирована на 5 июня с 10:00 до 15:00 в районе Театральной площади. Жителей города просят выбирать маршруты объезда района ограничения движения и предупреждают о строгом запрете на ведение фото и видеосъемки.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов территориальной обороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииНа защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах городаПосты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя, антитеррор, новости крыма
В центре Евпатории ограничат движение и запретят видеосъемку
В центре Евпатории в четверг пройдут антитеррористические учения
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Антитеррористические учения с ограничением движения по ряду улиц пройдут в Евпатории в четверг. Об этом сообщили в пресс-служба администрации города.
Отмечается, что тренировка запланирована на 5 июня с 10:00 до 15:00 в районе Театральной площади.
"На этот период будет ограниченно движение транспорта и пешеходов по периметру: пр. Ленина, ул. Токарева, Пионерская, 13 ноября. Движение маршрутных автобусов будет организовано по пр. Ленина, ул. Токарева, ул. Демышева. Движение трамваев будет осуществляться без изменений", - говорится в сообщении.
Жителей города просят выбирать маршруты объезда района ограничения движения и предупреждают о строгом запрете на ведение фото и видеосъемки.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов территориальной обороны и силовиков.
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