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В Севастополе внучка "обчистила" банковский счет родной бабушки - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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В Севастополе внучка "обчистила" банковский счет родной бабушки
В Севастополе внучка "обчистила" банковский счет родной бабушки - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Севастополе внучка "обчистила" банковский счет родной бабушки
19-летняя жительница Севастополя тайком перечислила себе более 130 тысяч рублей со счета родной бабушки и прогуляла украденные деньги. Как сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T15:13
2025-06-04T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 19-летняя жительница Севастополя тайком перечислила себе более 130 тысяч рублей со счета родной бабушки и прогуляла украденные деньги. Как сообщает пресс-служба полиции города, ранее девушка уже была судима за аналогичное преступление.По данным правоохранителей, сначала девушка пришла в гости к 65-летней бабушке и попросила у нее в долг 10 тысяч рублей, которые быстро потратила и на следующий день снова появилась на пороге пожилой родственницы.Вскоре бабушка обнаружила пропажу и заподозрила родственницу, которая уже имела судимость за преступление, совершенное по аналогичной схеме. Девушку задержали. Ей грозит до шести лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газовая плита и 270 тыс. рублей: внуки обокрали родных бабушек в КрымуВ Крыму женщина задолжала 290 тысяч рублей алиментов и обокрала матьЕсли украли деньги с банковской карты – что делать
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, кража, полиция севастополя, происшествия, новости севастополя, общество
В Севастополе внучка "обчистила" банковский счет родной бабушки

В Севастополе внучка украла с банковского счета родной бабушки 130 тысяч рублей

15:13 04.06.2025
 
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Женские руки в наручниках.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 19-летняя жительница Севастополя тайком перечислила себе более 130 тысяч рублей со счета родной бабушки и прогуляла украденные деньги. Как сообщает пресс-служба полиции города, ранее девушка уже была судима за аналогичное преступление.
По данным правоохранителей, сначала девушка пришла в гости к 65-летней бабушке и попросила у нее в долг 10 тысяч рублей, которые быстро потратила и на следующий день снова появилась на пороге пожилой родственницы.
"Она предложила свою помощь по дому и, пока пенсионерка была занята, нашла ее смартфон, с помощью интернет-банкинга тайком перечислила себе на счет 131 тысячу рублей и сбежала", - сообщили в пресс-службе.
Вскоре бабушка обнаружила пропажу и заподозрила родственницу, которая уже имела судимость за преступление, совершенное по аналогичной схеме. Девушку задержали. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
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