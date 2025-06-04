https://crimea.ria.ru/20250604/v-sevastopole-vnuchka-obchistila-bankovskiy-schet-rodnoy-babushki-1146941096.html

В Севастополе внучка "обчистила" банковский счет родной бабушки

В Севастополе внучка "обчистила" банковский счет родной бабушки - РИА Новости Крым, 04.06.2025

В Севастополе внучка "обчистила" банковский счет родной бабушки

19-летняя жительница Севастополя тайком перечислила себе более 130 тысяч рублей со счета родной бабушки и прогуляла украденные деньги. Как сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T15:13

2025-06-04T15:13

2025-06-04T15:13

севастополь

кража

полиция севастополя

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 19-летняя жительница Севастополя тайком перечислила себе более 130 тысяч рублей со счета родной бабушки и прогуляла украденные деньги. Как сообщает пресс-служба полиции города, ранее девушка уже была судима за аналогичное преступление.По данным правоохранителей, сначала девушка пришла в гости к 65-летней бабушке и попросила у нее в долг 10 тысяч рублей, которые быстро потратила и на следующий день снова появилась на пороге пожилой родственницы.Вскоре бабушка обнаружила пропажу и заподозрила родственницу, которая уже имела судимость за преступление, совершенное по аналогичной схеме. Девушку задержали. Ей грозит до шести лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газовая плита и 270 тыс. рублей: внуки обокрали родных бабушек в КрымуВ Крыму женщина задолжала 290 тысяч рублей алиментов и обокрала матьЕсли украли деньги с банковской карты – что делать

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, кража, полиция севастополя, происшествия, новости севастополя, общество