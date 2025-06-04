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В Севастополе до конца года появится новая поликлиника
В Севастополе до конца года появится новая поликлиника - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Севастополе до конца года появится новая поликлиника
Новая поликлиника в Гагаринском районе Севастополя готова на 68 процентов. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T20:54
2025-06-04T20:54
2025-06-04T20:54
севастополь
михаил развожаев
здравоохранение в крыму и севастополе
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поликлиника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. Новая поликлиника в Гагаринском районе Севастополя готова на 68 процентов. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что после открытия поликлиника сможет принимать до 400 людей за смену. В поликлинике разместятся кабинеты доврачебного приема и неотложной помощи, диагностическое отделение, рентген, маммография и эндоскопия. На втором этаже будет организовано терапевтическое отделение, а на третьем – дневной стационар, отделение восстановительного лечения и медицинской профилактики.Объект строят по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения". Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.Ранее сообщалось, что в Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи.В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" запланирован капремонт 10 ФАПов, пяти врачебных амбулаторий и двух поликлиник. На данный момент уже завершен ремонт врачебной амбулатории в селе Кольцово Сакского района и поликлиники в городе Саки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство больницы скорой помощи в СевастополеВ Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохраненияВ Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохранения
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, поликлиника, новости севастополя
В Севастополе до конца года появится новая поликлиника
Поликлиника в Гагаринской районе Севастополя готова на 68 процентов - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. Новая поликлиника в Гагаринском районе Севастополя готова на 68 процентов. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что после открытия поликлиника сможет принимать до 400 людей за смену.
"Сейчас на объекте ведется устройство внутренних инженерных сетей, облицовка стен и полов, заполнение оконных и дверных проемов блоками, подготавливается площадка под благоустройство прилегающей территории", – рассказал губернатор.
В поликлинике разместятся кабинеты доврачебного приема и неотложной помощи, диагностическое отделение, рентген, маммография и эндоскопия. На втором этаже будет организовано терапевтическое отделение, а на третьем – дневной стационар, отделение восстановительного лечения и медицинской профилактики.
Объект строят по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения". Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.
Ранее сообщалось
, что в Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи.
В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" запланирован капремонт 10 ФАПов, пяти врачебных амбулаторий и двух поликлиник. На данный момент уже завершен ремонт врачебной амбулатории в селе Кольцово Сакского района и поликлиники в городе Саки.
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