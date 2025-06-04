https://crimea.ria.ru/20250604/v-sevastopole-do-kontsa-goda-poyavitsya-novaya-poliklinika-1146949850.html

В Севастополе до конца года появится новая поликлиника

В Севастополе до конца года появится новая поликлиника - РИА Новости Крым, 04.06.2025

В Севастополе до конца года появится новая поликлиника

Новая поликлиника в Гагаринском районе Севастополя готова на 68 процентов. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T20:54

2025-06-04T20:54

2025-06-04T20:54

севастополь

михаил развожаев

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

поликлиника

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. Новая поликлиника в Гагаринском районе Севастополя готова на 68 процентов. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что после открытия поликлиника сможет принимать до 400 людей за смену. В поликлинике разместятся кабинеты доврачебного приема и неотложной помощи, диагностическое отделение, рентген, маммография и эндоскопия. На втором этаже будет организовано терапевтическое отделение, а на третьем – дневной стационар, отделение восстановительного лечения и медицинской профилактики.Объект строят по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения". Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.Ранее сообщалось, что в Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи.В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" запланирован капремонт 10 ФАПов, пяти врачебных амбулаторий и двух поликлиник. На данный момент уже завершен ремонт врачебной амбулатории в селе Кольцово Сакского района и поликлиники в городе Саки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство больницы скорой помощи в СевастополеВ Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохраненияВ Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохранения

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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