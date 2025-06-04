Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали украинских шпионок - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250604/v-krymu-zaderzhali-ukrainskikh-shpionok-1146930540.html
В Крыму задержали украинских шпионок
В Крыму задержали украинских шпионок - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Крыму задержали украинских шпионок
В Крыму задержали двух женщин – агентов украинских спецслужб, передавших сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T11:54
2025-06-04T12:21
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
новости крыма
украина
севастополь
срочные новости крыма
сбу (служба безопасности украины)
закон и право
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146933686_96:0:1742:926_1920x0_80_0_0_ae602b3311b1899c85b8b6b895d88fc4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму задержали двух женщин – агентов украинских спецслужб, передавших сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота. Об этом сообщили в ФСБ РФ.По данным ФСБ, одна из задержанных – жительница Нижнегорского района Крыма - сама предложила военной разведке Украины помощь в сборе данных и передала координаты военных объектов, включая склад с горюче-смазочными материалами."Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения вооруженными силами Украины", - цитирует ведомство РИА Новости.Вторая фигурантка – жительница Севастополя, сотрудничала с СБУ через Telegram. Она собирала информацию о военнослужащем Черноморского флота."Женщины задержаны и дали признательные показания", - проинформировали силовики.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене в форме шпионажа. Обеим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ напоминают, что спецслужбы Украины активно используют мессенджеры для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных20 лет колонии за геолокацию: в Крыму осудили украинского шпионаПередавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона
крым
украина
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146933686_301:0:1536:926_1920x0_80_0_0_a673002e8aedbb0b90189b63458ff3e3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, украина, севастополь, срочные новости крыма, сбу (служба безопасности украины), закон и право, видео, видео
В Крыму задержали украинских шпионок

В Крыму и Севастополе задержаны две местные жительницы за шпионаж в пользу Киева - ФСБ

11:54 04.06.2025 (обновлено: 12:21 04.06.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму задержали двух женщин – агентов украинских спецслужб, передавших сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
По данным ФСБ, одна из задержанных – жительница Нижнегорского района Крыма - сама предложила военной разведке Украины помощь в сборе данных и передала координаты военных объектов, включая склад с горюче-смазочными материалами.
"Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения вооруженными силами Украины", - цитирует ведомство РИА Новости.
Вторая фигурантка – жительница Севастополя, сотрудничала с СБУ через Telegram. Она собирала информацию о военнослужащем Черноморского флота.
"Женщины задержаны и дали признательные показания", - проинформировали силовики.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене в форме шпионажа. Обеим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ напоминают, что спецслужбы Украины активно используют мессенджеры для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных
20 лет колонии за геолокацию: в Крыму осудили украинского шпиона
Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымНовости КрымаУкраинаСевастопольСрочные новости КрымаСБУ (Служба безопасности Украины)Закон и правоВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:53В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП
12:42Сбой в работе мобильных операторов на юге России – что известно
12:31Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию
12:25Большой пожар под Симферополем – в Гвардейском горит ангар
11:54В Крыму задержали украинских шпионок
11:21Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму
11:03Под Евпаторией автобус сбил 12-летнего мальчика на велосипеде
10:47Новая магнитная буря обрушится на Землю - когда ждать удара
10:24Путин назвал творчество композитора Евгения Доги яркой страницей истории
10:11В центре Симферополя пожар на стройплощадке
10:06ВСУ снова повредили энергосеть в Запорожской области
09:46Юный севастополец получил срок за убийство матери в Новогоднюю ночь
09:36На Керченском полуострове громко – саперы уничтожают боеприпасы
09:10Между Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си Цзиньпин
08:58Защитники земли русской: "Брусиловский прорыв"
08:32Британия передаст Украине 100 тысяч беспилотников
08:15Прошедшая на Земле сильная магнитная буря стала рекордной с 2017 года
07:52В Крыму ожидают урожай зерна выше нормы
07:37В Харькове прогремели взрывы – в промзонах пылают пожары
07:15Над Крымом сбили четыре беспилотника
Лента новостейМолния