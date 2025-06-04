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В Крыму задержали украинских шпионок
В Крыму задержали украинских шпионок - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Крыму задержали украинских шпионок
В Крыму задержали двух женщин – агентов украинских спецслужб, передавших сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T11:54
2025-06-04T11:54
2025-06-04T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму задержали двух женщин – агентов украинских спецслужб, передавших сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота. Об этом сообщили в ФСБ РФ.По данным ФСБ, одна из задержанных – жительница Нижнегорского района Крыма - сама предложила военной разведке Украины помощь в сборе данных и передала координаты военных объектов, включая склад с горюче-смазочными материалами."Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения вооруженными силами Украины", - цитирует ведомство РИА Новости.Вторая фигурантка – жительница Севастополя, сотрудничала с СБУ через Telegram. Она собирала информацию о военнослужащем Черноморского флота."Женщины задержаны и дали признательные показания", - проинформировали силовики.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене в форме шпионажа. Обеим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ напоминают, что спецслужбы Украины активно используют мессенджеры для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных20 лет колонии за геолокацию: в Крыму осудили украинского шпионаПередавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, украина, севастополь, срочные новости крыма, сбу (служба безопасности украины), закон и право, видео, видео
В Крыму задержали украинских шпионок
В Крыму и Севастополе задержаны две местные жительницы за шпионаж в пользу Киева - ФСБ
11:54 04.06.2025 (обновлено: 12:21 04.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму задержали двух женщин – агентов украинских спецслужб, передавших сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
По данным ФСБ, одна из задержанных – жительница Нижнегорского района Крыма - сама предложила военной разведке Украины помощь в сборе данных и передала координаты военных объектов, включая склад с горюче-смазочными материалами.
"Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения вооруженными силами Украины", - цитирует ведомство РИА Новости.
Вторая фигурантка – жительница Севастополя, сотрудничала с СБУ через Telegram. Она собирала информацию о военнослужащем Черноморского флота.
"Женщины задержаны и дали признательные показания", - проинформировали силовики.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене в форме шпионажа. Обеим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ напоминают, что спецслужбы Украины активно используют мессенджеры для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.
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