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В Крыму задержали украинских шпионок

В Крыму задержали украинских шпионок - РИА Новости Крым, 04.06.2025

В Крыму задержали украинских шпионок

В Крыму задержали двух женщин – агентов украинских спецслужб, передавших сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T11:54

2025-06-04T11:54

2025-06-04T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму задержали двух женщин – агентов украинских спецслужб, передавших сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота. Об этом сообщили в ФСБ РФ.По данным ФСБ, одна из задержанных – жительница Нижнегорского района Крыма - сама предложила военной разведке Украины помощь в сборе данных и передала координаты военных объектов, включая склад с горюче-смазочными материалами."Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения вооруженными силами Украины", - цитирует ведомство РИА Новости.Вторая фигурантка – жительница Севастополя, сотрудничала с СБУ через Telegram. Она собирала информацию о военнослужащем Черноморского флота."Женщины задержаны и дали признательные показания", - проинформировали силовики.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене в форме шпионажа. Обеим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ напоминают, что спецслужбы Украины активно используют мессенджеры для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных20 лет колонии за геолокацию: в Крыму осудили украинского шпионаПередавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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