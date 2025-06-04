В Крыму уволили водителя, высадившего ребенка из автобуса
В Крыму уволили высадившего ребенка водителя и сменили перевозчика маршрута
16:28 04.06.2025 (обновлено: 16:33 04.06.2025)
© РИА Новости КрымТранспорт
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. В Крыму уволили водителя автобусного маршрута, который высадил несовершеннолетнего пассажира вне остановки. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.
Инцидент произошел вечером 3 июня в селе Орлянка Сакского района.
"По результатам совещания под председательством помощника главы Республики Крым Станислава Грецкого с участием руководства перевозчика и отца мальчика, которое состоялось в министерстве транспорта Республики Крым утром 4 июня, водитель уволен", – уточнили в министерстве.
Кроме того, комиссией было принято решение передать обслуживание маршрута другому перевозчику. С 6 июня к обязанностям приступит государственное предприятие "Крымтроллейбус".
В ноябре прошлого года в Севастополе водитель маршрутки принудительно высадил семилетнего ребенка из автобуса и за это получил штраф в размере 5 тысяч рублей.
В России действует закон, который запрещает высаживать из транспорта безбилетных детей, которые едут без сопровождения взрослых. Документ предусматривает штрафы за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один. Для водителя штраф составит 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, то есть для кондукторов или контролеров, – от 20 до 30 тысяч рублей.
Штрафы грозят, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность согласно Уголовному кодексу.
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