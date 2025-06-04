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В Крыму уволили водителя, высадившего ребенка из автобуса - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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В Крыму уволили водителя, высадившего ребенка из автобуса
В Крыму уволили водителя, высадившего ребенка из автобуса - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Крыму уволили водителя, высадившего ребенка из автобуса
В Крыму уволили водителя автобусного маршрута, который высадил несовершеннолетнего пассажира вне остановки. Об этом сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T16:28
2025-06-04T16:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. В Крыму уволили водителя автобусного маршрута, который высадил несовершеннолетнего пассажира вне остановки. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.Инцидент произошел вечером 3 июня в селе Орлянка Сакского района.Кроме того, комиссией было принято решение передать обслуживание маршрута другому перевозчику. С 6 июня к обязанностям приступит государственное предприятие "Крымтроллейбус".В ноябре прошлого года в Севастополе водитель маршрутки принудительно высадил семилетнего ребенка из автобуса и за это получил штраф в размере 5 тысяч рублей.В России действует закон, который запрещает высаживать из транспорта безбилетных детей, которые едут без сопровождения взрослых. Документ предусматривает штрафы за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один. Для водителя штраф составит 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, то есть для кондукторов или контролеров, – от 20 до 30 тысяч рублей.Штрафы грозят, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность согласно Уголовному кодексу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Евпаторией автобус сбил 12-летнего мальчика на велосипедеНа городской пляж в Керчи с начала лета запустят автобусыВ Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, минтранс крыма, транспорт, общественный транспорт, дети, происшествия, новости крыма, сакский район
В Крыму уволили водителя, высадившего ребенка из автобуса

В Крыму уволили высадившего ребенка водителя и сменили перевозчика маршрута

16:28 04.06.2025 (обновлено: 16:33 04.06.2025)
 
© РИА Новости КрымТранспорт
Транспорт - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. В Крыму уволили водителя автобусного маршрута, который высадил несовершеннолетнего пассажира вне остановки. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.
Инцидент произошел вечером 3 июня в селе Орлянка Сакского района.

"По результатам совещания под председательством помощника главы Республики Крым Станислава Грецкого с участием руководства перевозчика и отца мальчика, которое состоялось в министерстве транспорта Республики Крым утром 4 июня, водитель уволен", – уточнили в министерстве.

Кроме того, комиссией было принято решение передать обслуживание маршрута другому перевозчику. С 6 июня к обязанностям приступит государственное предприятие "Крымтроллейбус".
В ноябре прошлого года в Севастополе водитель маршрутки принудительно высадил семилетнего ребенка из автобуса и за это получил штраф в размере 5 тысяч рублей.
В России действует закон, который запрещает высаживать из транспорта безбилетных детей, которые едут без сопровождения взрослых. Документ предусматривает штрафы за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один. Для водителя штраф составит 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, то есть для кондукторов или контролеров, – от 20 до 30 тысяч рублей.
Штрафы грозят, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность согласно Уголовному кодексу.
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