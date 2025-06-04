https://crimea.ria.ru/20250604/v-kharkove-progremeli-vzryvy--v-promzonakh-pylayut-pozhary-1146927510.html

В Харькове прогремели взрывы – в промзонах пылают пожары

В Харькове прогремели взрывы – в промзонах пылают пожары - РИА Новости Крым, 04.06.2025

В Харькове прогремели взрывы – в промзонах пылают пожары

В Харькове произошло несколько взрывов, в промзонах города начались пожары. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T07:37

2025-06-04T07:37

2025-06-04T07:31

удары по украине

харьков

игорь терехов

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Харькове произошло несколько взрывов, в промзонах города начались пожары. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.По словам градоначальника, "вследствие многочисленных ударов" по Харькову возникли "масштабные пожары в промзонах", в том числе в Новобаварском районе города.На местах работают соответствующие службы и волонтеры, добавил Терехов.Также ночью, по данным СМИ, серия взрывов прогремела в Одессе.Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения западной военной техники. Как подчеркнули в Минобороны РФ, удары были нанесены в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БПЛА самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" в Сумской области уничтожил пусковые установки HIMARSСилы ПВО сбили более 1400 украинских беспилотников"Искандер" в Сумской области уничтожил пусковые установки HIMARS

харьков

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, харьков, игорь терехов, новости, украина