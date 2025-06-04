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В Феодосии вместе с сухостоем сгорела легковушка - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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В Феодосии вместе с сухостоем сгорела легковушка
В Феодосии вместе с сухостоем сгорела легковушка - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Феодосии вместе с сухостоем сгорела легковушка
В Феодосии из-за возгорания сухостоя сгорела легковая машина. Об этом сообщили в главке МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T18:38
2025-06-04T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии из-за возгорания сухостоя сгорела легковая машина. Об этом сообщили в главке МЧС России по РК.По данным спасателей, легковой автомобиль полностью уничтожен огнем. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.С пожаром боролись специалисты 19 пожарно-спасательного отряда. В МЧС напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности: не поджигать траву, ветки и пни; не бросать непотушенные окурки и спички; не сжигать мусор и бытовые отходы на открытом воздухе.Ранее сообщалось о крупном пожаре в поселке городского типа Гвардейское под Симферополем. Огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров. По информации МЧС, возгорание произошло в ангаре с сеном на открытой территории.4 июня в центре Симферополя, в районе Куйбышевского рынка, произошел еще один пожар. Возгорание на стройплощадке тушили два отделения пожарно-спасательной части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, феодосия, гу мчс рф по республике крым, пожар, автомобиль, происшествия, новости крыма
В Феодосии вместе с сухостоем сгорела легковушка

В Феодосии машина сгорела вместе с сухой растительностью – МЧС

18:38 04.06.2025 (обновлено: 18:50 04.06.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Феодосии вместе с сухостоем сгорела машина
В Феодосии вместе с сухостоем сгорела машина
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии из-за возгорания сухостоя сгорела легковая машина. Об этом сообщили в главке МЧС России по РК.
По данным спасателей, легковой автомобиль полностью уничтожен огнем. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
С пожаром боролись специалисты 19 пожарно-спасательного отряда.

"Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России, угрозы распространения огня на частные домовладения не допущено", – сообщают в ведомстве.

В МЧС напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности: не поджигать траву, ветки и пни; не бросать непотушенные окурки и спички; не сжигать мусор и бытовые отходы на открытом воздухе.
Ранее сообщалось о крупном пожаре в поселке городского типа Гвардейское под Симферополем. Огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров. По информации МЧС, возгорание произошло в ангаре с сеном на открытой территории.
4 июня в центре Симферополя, в районе Куйбышевского рынка, произошел еще один пожар. Возгорание на стройплощадке тушили два отделения пожарно-спасательной части.
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