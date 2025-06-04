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В Евпатории 5 июня перекроют улицы и поменяют схему движения – причина - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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В Евпатории 5 июня перекроют улицы и поменяют схему движения – причина
В Евпатории 5 июня перекроют улицы и поменяют схему движения – причина - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Евпатории 5 июня перекроют улицы и поменяют схему движения – причина
В Евпатории в четверг, 5 июня, в районе Театральной площади перекроют улицы и поменяют схему движения общественного транспорта. Это связано с проведением... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T06:42
2025-06-04T06:42
учения
антитеррор
евпатория
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новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории в четверг, 5 июня, в районе Театральной площади перекроют улицы и поменяют схему движения общественного транспорта. Это связано с проведением антитеррористических учений. Об этом предупредили в городской администрации.На этот период ограничат движение транспорта и пешеходов по периметру – проспект Ленина, улицы Токарева, Пионерская, 13 ноября, уточнили в администрации.И добавили, что движение маршрутных автобусов будет организовано по проспекту Ленина, улице Токарева, улице Демышева. Трамваи будут ходить без изменений.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов теробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий
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РИА Новости Крым
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96
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учения, антитеррор, евпатория, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Евпатории 5 июня перекроют улицы и поменяют схему движения – причина

В Евпатории 5 июня пройдут учения по антитеррору

06:42 04.06.2025
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории в четверг, 5 июня, в районе Театральной площади перекроют улицы и поменяют схему движения общественного транспорта. Это связано с проведением антитеррористических учений. Об этом предупредили в городской администрации.
"5 июня с 10 до 15 часов в районе Театральной площади будет проводиться антитеррористическая тренировка", – сказано в сообщении.
На этот период ограничат движение транспорта и пешеходов по периметру – проспект Ленина, улицы Токарева, Пионерская, 13 ноября, уточнили в администрации.
И добавили, что движение маршрутных автобусов будет организовано по проспекту Ленина, улице Токарева, улице Демышева. Трамваи будут ходить без изменений.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов теробороны и силовиков.
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УченияАнтитеррорЕвпаторияКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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