https://crimea.ria.ru/20250604/tramp-soobschil-o-telefonnom-razgovore-s-putinym-1146949343.html

Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T19:45

2025-06-04T19:45

2025-06-04T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости."Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Звонок длился один час и 15 минут", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.Отмечается, что одной из тем стала недавняя атака Киева на аэродромы РФ.Президент США добавил, что беседа была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру".В воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны РФ, в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что за терактом стоит Служба безопасности Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию ТрампаАтака дронов на военные аэродромы РФ: в чем цель провокации"Знакомый почерк": кто стоит за атаками ВСУ на аэродромы России – мнение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, владимир путин (политик), россия, политика, новости, внешняя политика