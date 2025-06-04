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Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T19:45
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дональд трамп
сша
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россия
политика
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внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости."Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Звонок длился один час и 15 минут", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.Отмечается, что одной из тем стала недавняя атака Киева на аэродромы РФ.Президент США добавил, что беседа была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру".В воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны РФ, в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что за терактом стоит Служба безопасности Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию ТрампаАтака дронов на военные аэродромы РФ: в чем цель провокации"Знакомый почерк": кто стоит за атаками ВСУ на аэродромы России – мнение
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дональд трамп, сша, владимир путин (политик), россия, политика, новости, внешняя политика
Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

Трамп заявил, что обсудил с Путиным атаки Киева на аэродромы России

19:45 04.06.2025 (обновлено: 20:01 04.06.2025)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
"Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Звонок длился один час и 15 минут", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Отмечается, что одной из тем стала недавняя атака Киева на аэродромы РФ.

"Мы обсудили нападение Украины на припаркованные российские самолеты, а также разные другие атаки с обеих сторон. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы", - указал Трамп.

Президент США добавил, что беседа была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру".
В воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны РФ, в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что за терактом стоит Служба безопасности Украины.
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Дональд ТрампСШАВладимир Путин (политик)РоссияПолитикаНовостиВнешняя политика
 
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