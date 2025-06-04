https://crimea.ria.ru/20250604/slomal-cherep-bitoy--zhitel-krymskogo-sela-poydet-v-koloniyu-1146934445.html

Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию

Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию

32-летний житель Советского района сломал знакомому череп бейсбольной битой и отправится за это в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T12:31

2025-06-04T12:31

2025-06-04T12:31

прокуратура республики крым

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приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 32-летний житель Советского района сломал знакомому череп бейсбольной битой и отправится за это в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в конце декабря. Мужчина пришел в гости к своей сестре и встретил там односельчанина, с которым ранее конфликтовал. Далее завязалась драка. В ее ходе фигурант избил оппонента бейсбольной битой, в результате пострадавший получил перелом костей черепа.Уточняется, что пока приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе студент-водитель избил битой пассажира троллейбусаВ Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отцаИзбил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, новости крыма, происшествия, закон и право, приговор