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Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию
Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию
32-летний житель Советского района сломал знакомому череп бейсбольной битой и отправится за это в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T12:31
2025-06-04T12:31
2025-06-04T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 32-летний житель Советского района сломал знакомому череп бейсбольной битой и отправится за это в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в конце декабря. Мужчина пришел в гости к своей сестре и встретил там односельчанина, с которым ранее конфликтовал. Далее завязалась драка. В ее ходе фигурант избил оппонента бейсбольной битой, в результате пострадавший получил перелом костей черепа.Уточняется, что пока приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе студент-водитель избил битой пассажира троллейбусаВ Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отцаИзбил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина
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прокуратура республики крым, крым, новости крыма, происшествия, закон и право, приговор
Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию
Крымчанин избил знакомого битой и получил срок