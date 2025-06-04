Рейтинг@Mail.ru
Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250604/slomal-cherep-bitoy--zhitel-krymskogo-sela-poydet-v-koloniyu-1146934445.html
Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию
Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию
32-летний житель Советского района сломал знакомому череп бейсбольной битой и отправится за это в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T12:31
2025-06-04T12:31
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
происшествия
закон и право
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146934333_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_764595ce893d309750ef68a992b96a9c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 32-летний житель Советского района сломал знакомому череп бейсбольной битой и отправится за это в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в конце декабря. Мужчина пришел в гости к своей сестре и встретил там односельчанина, с которым ранее конфликтовал. Далее завязалась драка. В ее ходе фигурант избил оппонента бейсбольной битой, в результате пострадавший получил перелом костей черепа.Уточняется, что пока приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе студент-водитель избил битой пассажира троллейбусаВ Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отцаИзбил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146934333_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_41c9a37b16c9583b731ce28d7b7804cd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, крым, новости крыма, происшествия, закон и право, приговор
Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию

Крымчанин избил знакомого битой и получил срок

12:31 04.06.2025
 
© Прокуратура КрымаКрымчанин избил знакомого битой и получил срок
Крымчанин избил знакомого битой и получил срок
© Прокуратура Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 32-летний житель Советского района сломал знакомому череп бейсбольной битой и отправится за это в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в конце декабря. Мужчина пришел в гости к своей сестре и встретил там односельчанина, с которым ранее конфликтовал. Далее завязалась драка. В ее ходе фигурант избил оппонента бейсбольной битой, в результате пострадавший получил перелом костей черепа.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к трем годам шести месяцам лишения свободы, отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима", - проинформировали в надзорном ведомстве.

Уточняется, что пока приговор не вступил в законную силу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе студент-водитель избил битой пассажира троллейбуса
В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца
Избил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина
 
Прокуратура Республики КрымКрымНовости КрымаПроисшествияЗакон и правоПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:53В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП
12:42Сбой в работе мобильных операторов на юге России – что известно
12:31Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию
12:25Большой пожар под Симферополем – в Гвардейском горит ангар
11:54В Крыму задержали украинских шпионок
11:21Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму
11:03Под Евпаторией автобус сбил 12-летнего мальчика на велосипеде
10:47Новая магнитная буря обрушится на Землю - когда ждать удара
10:24Путин назвал творчество композитора Евгения Доги яркой страницей истории
10:11В центре Симферополя пожар на стройплощадке
10:06ВСУ снова повредили энергосеть в Запорожской области
09:46Юный севастополец получил срок за убийство матери в Новогоднюю ночь
09:36На Керченском полуострове громко – саперы уничтожают боеприпасы
09:10Между Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си Цзиньпин
08:58Защитники земли русской: "Брусиловский прорыв"
08:32Британия передаст Украине 100 тысяч беспилотников
08:15Прошедшая на Земле сильная магнитная буря стала рекордной с 2017 года
07:52В Крыму ожидают урожай зерна выше нормы
07:37В Харькове прогремели взрывы – в промзонах пылают пожары
07:15Над Крымом сбили четыре беспилотника
Лента новостейМолния