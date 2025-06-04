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Севастополь вошел в тройку регионов России с наименьшим числом сирот
Севастополь вошел в тройку регионов России с наименьшим числом сирот - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Севастополь вошел в тройку регионов России с наименьшим числом сирот
Севастополь занял второе место в общероссийском рейтинге по итогам Всероссийской инспекции профилактики социального сиротства (ВИСП). Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T21:57
2025-06-04T21:57
2025-06-04T21:57
севастополь
михаил развожаев
дети
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня — РИА Новости Крым. Севастополь занял второе место в общероссийском рейтинге по итогам Всероссийской инспекции профилактики социального сиротства (ВИСП). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он рассказал, что инспекцию вел аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Команда специалистов работала в городе в январе, оценив эффективность региональной системы защиты детства.По итогам анализа Севастополь вошел в тройку регионов с наименьшей долей детей, находящихся вне семей. В регионе этот показатель составляет 0,67%, что вдвое ниже среднего по стране (1,27%). уточнил губернатор.По словам Развожаева, федеральные эксперты особо выделили практики работы с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации. Среди положительных примеров названа 60-я школа Севастополя, а также деятельность Центра социальной помощи семье и детям."Работу с семьями, которую здесь ведут, отметили, как передовую практику в "семьесбережении", — подчеркивает он.Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в 25 процентах случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно. По ее словам, такая цифра сложилась из-за недостаточной работы по оказанию помощи без разлучения и жизнеустройства ребенка в замещающую семью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый четвертый ребенок находится в детдоме необоснованно – омбудсменСколько в Крыму детей с паллиативным статусомКогда откроют Дом ребенка в Херсонской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, дети, общество, новости севастополя, семья
Севастополь вошел в тройку регионов России с наименьшим числом сирот
Севастополь занял второе место среди регионов России по наименьшему числу детей-сирот
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня — РИА Новости Крым. Севастополь занял второе место в общероссийском рейтинге по итогам Всероссийской инспекции профилактики социального сиротства (ВИСП). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он рассказал, что инспекцию вел аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Команда специалистов работала в городе в январе, оценив эффективность региональной системы защиты детства.
По итогам анализа Севастополь вошел в тройку регионов с наименьшей долей детей, находящихся вне семей. В регионе этот показатель составляет 0,67%, что вдвое ниже среднего по стране (1,27%). уточнил губернатор.
"В Севастополе социальные учреждения работают в первую очередь на возврат детей в родные семьи, в случае полного сиротства — в семьи родственников или под опеку", — отметил он.
По словам Развожаева, федеральные эксперты особо выделили практики работы с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации. Среди положительных примеров названа 60-я школа Севастополя, а также деятельность Центра социальной помощи семье и детям.
"Работу с семьями, которую здесь ведут, отметили, как передовую практику в "семьесбережении", — подчеркивает он.
Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила
, что в 25 процентах случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно. По ее словам, такая цифра сложилась из-за недостаточной работы по оказанию помощи без разлучения и жизнеустройства ребенка в замещающую семью.
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