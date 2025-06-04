https://crimea.ria.ru/20250604/sboy-v-rabote-mobilnykh-operatorov-na-yuge-rossii--chto-izvestno-1146935795.html

Сбой в работе мобильных операторов на юге России – что известно

Сбой в работе мобильных операторов на юге России – что известно - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Сбой в работе мобильных операторов на юге России – что известно

Сбой в работе крупнейших мобильных операторов произошел в среду в Ростове-на-Дону. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правительство Ростовской области,... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T12:42

2025-06-04T12:42

2025-06-04T12:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Сбой в работе крупнейших мобильных операторов произошел в среду в Ростове-на-Дону. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правительство Ростовской области, ограничения связаны с мерами безопасности.За последние часы на сайте подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра появилось около полутысячи сообщений от жителей региона о неработающем интернете. Больше всего жалоб поступает от пользователей "Ростелекома", МТС, Т2, "Билайна" и "МегаФона".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе и на севере Крыма возможны перебои со связью и интернетомНасколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетомДва мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе

россия

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростов-на-дону, связь, мобильная связь, общество, новости