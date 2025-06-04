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Сбой в работе мобильных операторов на юге России – что известно - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Сбой в работе мобильных операторов на юге России – что известно
Сбой в работе мобильных операторов на юге России – что известно - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Сбой в работе мобильных операторов на юге России – что известно
Сбой в работе крупнейших мобильных операторов произошел в среду в Ростове-на-Дону. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правительство Ростовской области,... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T12:42
2025-06-04T12:42
россия
ростов-на-дону
связь
мобильная связь
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Сбой в работе крупнейших мобильных операторов произошел в среду в Ростове-на-Дону. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правительство Ростовской области, ограничения связаны с мерами безопасности.За последние часы на сайте подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра появилось около полутысячи сообщений от жителей региона о неработающем интернете. Больше всего жалоб поступает от пользователей "Ростелекома", МТС, Т2, "Билайна" и "МегаФона".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе и на севере Крыма возможны перебои со связью и интернетомНасколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетомДва мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе
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РИА Новости Крым
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россия, ростов-на-дону, связь, мобильная связь, общество, новости
Сбой в работе мобильных операторов на юге России – что известно

Сбой в работе мобильных операторов в Ростове-на-Дону связан с мерами безопасности - власти

12:42 04.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкМобильные телефоны
Мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Сбой в работе крупнейших мобильных операторов произошел в среду в Ростове-на-Дону. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правительство Ростовской области, ограничения связаны с мерами безопасности.
"В Ростовской области проводятся мероприятия для обеспечения безопасности жителей региона. С этим связаны перебои в работе сотовых операторов", - сказано в сообщении.
За последние часы на сайте подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра появилось около полутысячи сообщений от жителей региона о неработающем интернете. Больше всего жалоб поступает от пользователей "Ростелекома", МТС, Т2, "Билайна" и "МегаФона".
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РоссияРостов-на-ДонуСвязьМобильная связьОбществоНовости
 
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