https://crimea.ria.ru/20250604/rossiya-nachnet-peredachu-kievu-tel-voennykh-vsu-v-blizhayshee-vremya-1146940089.html

Россия начнет передачу Киеву тел военных ВСУ в ближайшее время

Россия начнет передачу Киеву тел военных ВСУ в ближайшее время - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Россия начнет передачу Киеву тел военных ВСУ в ближайшее время

Процесс передачи Россией шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих начнется в ближайшее время, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T14:22

2025-06-04T14:22

2025-06-04T14:22

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

украина

россия

переговоры

обмен пленными

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Процесс передачи Россией шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих начнется в ближайшее время, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.Дипломат также напомнила, что в ходе второго раунда переговоров российская сторона передала украинской делегации подробный меморандум из двух частей, в которых изложена позиция Москвы о путях достижения долгосрочного мира и возможного полноценного прекращения огня."Киев взял паузу на рассмотрение положений нашего документа. Нами был получен проект украинской позиции. Он тоже будет предметно изучен", - добавила Захарова.Она подчеркнула, что российская сторона намерена ответственно подойти к выполнению всех достигнутых договоренностей.Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текстЯстребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на УкраинеМосква в меморандуме обозначила признание Крыма частью России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, украина, россия, переговоры, обмен пленными