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Пьяный дрифт по проселочной: в Крыму произошла погоня со стрельбой

Пьяный дрифт по проселочной: в Крыму произошла погоня со стрельбой - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Пьяный дрифт по проселочной: в Крыму произошла погоня со стрельбой

В Ленинском районе Крыма сотрудники полиции применили табельное оружие для остановки и задержания 46-летнего водителя, который попытался скрыться от патрульной... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T19:18

2025-06-04T19:18

2025-06-04T19:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма сотрудники полиции применили табельное оружие для остановки и задержания 46-летнего водителя, который попытался скрыться от патрульной службы. Об этом сообщают в МВД Крыма.По данным правоохранителей, ночью на проселочной дороге патруль ППС заметил петляющий из стороны в сторону автомобиль ВАЗ-21099 и потребовал остановиться, но водитель проигнорировал это и попытался сбежать. Автоинспекторы включили сирены и отправились в погоню. В попытке скрыться водитель неоднократно совершал опасные маневры, уточняют в МВД.Но водитель оказал сопротивление при задержании. правоохранителям пришлось его обезвредить. Как подтвердило медицинское освидетельствование, мужчина был пьян. Ранее сообщалось, что в Крыму в ходе отработки двухдневного рейда сотрудники ГАИ пресекли 98 фактов управления автомобилями в состоянии опьянения или отказа от медосвидетельствования. Задержаны 72 автомобиля и 50 единиц мототехники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по головеСтреляли по колесам: пьяный крымчанин устроил погоню с полициейВ Крыму поймали почти 100 нетрезвых водителей за два дня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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