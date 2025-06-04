Пьяный дрифт по проселочной: в Крыму произошла погоня со стрельбой
В Ленинском районе Крыма нетрезвый водитель устроил погоню со стрельбой
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма сотрудники полиции применили табельное оружие для остановки и задержания 46-летнего водителя, который попытался скрыться от патрульной службы. Об этом сообщают в МВД Крыма.
По данным правоохранителей, ночью на проселочной дороге патруль ППС заметил петляющий из стороны в сторону автомобиль ВАЗ-21099 и потребовал остановиться, но водитель проигнорировал это и попытался сбежать. Автоинспекторы включили сирены и отправились в погоню. В попытке скрыться водитель неоднократно совершал опасные маневры, уточняют в МВД.
"После неоднократных предупреждений стражи правопорядка применили табельное оружие: после предупредительного выстрела в воздух произвели несколько прицельных по задним колесам машины. После этого отечественная легковушка остановилась у края проезжей части", - уточняется в сообщении.
Но водитель оказал сопротивление при задержании. правоохранителям пришлось его обезвредить. Как подтвердило медицинское освидетельствование, мужчина был пьян.
"За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции водителю был назначен административный арест сроком на трое суток. Автомобиль помещен на специализированную стоянку", – заключили в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что в Крыму в ходе отработки двухдневного рейда сотрудники ГАИ пресекли 98 фактов управления автомобилями в состоянии опьянения или отказа от медосвидетельствования. Задержаны 72 автомобиля и 50 единиц мототехники.
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