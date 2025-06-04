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Обмен военнопленными между РФ и Украиной начнется 7-9 июня

Обмен военнопленными между РФ и Украиной начнется 7-9 июня - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Обмен военнопленными между РФ и Украиной начнется 7-9 июня

Россия полностью готова к началу обмена военнопленными с Украиной. Об этом доложил возглавляющий переговорную группу РФ помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T16:43

2025-06-04T16:43

2025-06-04T17:14

владимир мединский

обмен пленными

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Россия полностью готова к началу обмена военнопленными с Украиной. Об этом доложил возглавляющий переговорную группу РФ помощник президента Владимир Мединский.Он напомнил, что в соответствии с договоренностью в Стамбуле, обмен военнопленными предполагает в первую очередь обмен раненными, тяжело больными, военнопленными возрастом до 25 лет. Также Мединский сообщил, что с украинской стороны достигнута договоренность создать линию связи для оперативного решения вопросов о срочной передаче тяжело раненных военнопленных вне рамок общих обменов."Третье. Мы предложили в одностороннем порядке передать Киеву более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ. Передать их спецмашинами, вагонами-рефрижераторами, где они хранятся. Готовы это тоже начать делать в ближайшие дни", - сказа он.Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала что процесс передачи Россией шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих начнется в ближайшее время, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями.Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе второго раунда переговоров. В их рамках РФ в одностороннем порядке сообщила о готовности передать Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде назвали главный итог переговоров в СтамбулеЗеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными"Путин – Трамп – Зеленский: что может дать трехсторонняя встреча

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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