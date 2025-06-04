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Новая магнитная буря обрушится на Землю - когда ждать удара
Новая магнитная буря обрушится на Землю - когда ждать удара - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Новая магнитная буря обрушится на Землю - когда ждать удара
Новая магнитная буря обрушится на Землю в четверг, 5 июня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T10:47
2025-06-04T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю в четверг, 5 июня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Далее до 9.00 сохранится повышенный геомагнитный фон, затем магнитосферная обстановка станет спокойной и останется такой до 14 июля, когда, по прогнозу Лаборатории, на Землю снова обрушатся геомагнитные возмущения уровня G1.4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше ЗемлиВспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
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магнитные бури, космос, солнце, земля, новости, метеозависимость
Новая магнитная буря обрушится на Землю - когда ждать удара
Новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на четверг - ученые