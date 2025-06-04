https://crimea.ria.ru/20250604/nash-otvet-starmeru-ekspert-otsenil-rol-vizita-shoygu-v-kndr-1146936060.html
Наш ответ Стармеру: эксперт оценил роль визита Шойгу в КНДР
Наш ответ Стармеру: эксперт оценил роль визита Шойгу в КНДР - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Наш ответ Стармеру: эксперт оценил роль визита Шойгу в КНДР
Публичный и демонстративный контакт секретаря Совбеза России Сергея Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном является двойным сигналом Западу после откровенных угроз... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T14:59
2025-06-04T14:59
2025-06-04T14:44
радио "спутник в крыму"
сергей шойгу
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
кндр (северная корея)
ким чен ын
политика
внешняя политика
мнения
вадим колесниченко
великобритания
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Визит Шойгу в КНДР имеет военную и дипломатическую составляющую – Колесниченко
Визит Шойгу в КНДР имеет военную и дипломатическую составляющую – Колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Публичный и демонстративный контакт секретаря Совбеза России Сергея Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном является двойным сигналом Западу после откровенных угроз из Европы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу 4 июня по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Пхеньян. Здесь он встречается с лидером КНДР Ким Чен Ыном, обсуждая, в частности, реализацию "некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области".По словам Колесниченко, этот визит, имеющий как дипломатическую, так и военную компоненту, состоялся "именно тогда, когда был необходим".Таким образом Россия в очередной раз демонстрирует Западу, что она "не одинока – Корея рядом", добавил он."Мы объявили, чтобы все понимали, что Корея здесь. И давайте думать вместе, как сохранять хрупкое равновесие на нашей планете, мы к этому готовы и показываем пути к этому", – заметил он.Колесниченко напомнил, что КНДР буквально несколько месяцев назад запустила собственный спутник, является ядерной державой и регулярно испытывает свои баллистические ракеты.Все происходящее приобретает дополнительные оттенки, если учесть, что в Южной Корее прошли очередные выборы президента и им стал выходец из оппозиции, "который не столь уж воинственно настроен", отметил политолог."И избрание нового президента в Сеуле вводит в очень большое беспокойство Европу. Потому что они использовали Южную Корею как транзит с целью закупки огромного количества вооружений (для Украины – ред.) и чтобы дистанцироваться, мол, это не они, а какая-то Корея поставила. Поэтому вопрос об этих поставках сегодня если не под большим вопросом, то будут нюансы", – заключил эксперт.Напомним, 9 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. 11 ноября КНДР ратифицировала документ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальшеКим Чен Ын дал громкое обещание РоссииПутин сделал заявление об участии КНДР в освобождении Курской области
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сергей шойгу, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), ким чен ын, политика, внешняя политика, мнения, вадим колесниченко, великобритания, кир стармер, коллективный запад, европа
Наш ответ Стармеру: эксперт оценил роль визита Шойгу в КНДР
Визит Шойгу в КНДР является двойным сигналом Западу – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым
. Публичный и демонстративный контакт секретаря Совбеза России Сергея Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном является двойным сигналом Западу после откровенных угроз из Европы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу 4 июня по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Пхеньян. Здесь он встречается с лидером КНДР Ким Чен Ыном, обсуждая, в частности, реализацию "некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области".
По словам Колесниченко, этот визит, имеющий как дипломатическую, так и военную компоненту, состоялся "именно тогда, когда был необходим".
"НАТО сегодня пытается бряцать оружием и демонстрировать нам свои мощности во время тех же военно-морских учений в Балтике, которые проводятся одновременно с нашими. Это и заявление Стармера
(Кир, премьер-министр Великобритании – ред.) о том, что они в ближайшее время готовятся к войне с Россией. И этот наш контакт демонстративный, публичный – ведь о нем можно было не объявлять – является высокой дипломатией, которая играет сегодня на нас и на нашем поле", – сказал политолог.
Таким образом Россия в очередной раз демонстрирует Западу, что она "не одинока – Корея рядом", добавил он.
"Мы объявили, чтобы все понимали, что Корея здесь. И давайте думать вместе, как сохранять хрупкое равновесие на нашей планете, мы к этому готовы и показываем пути к этому", – заметил он.
Колесниченко напомнил, что КНДР буквально несколько месяцев назад запустила собственный спутник, является ядерной державой и регулярно испытывает свои баллистические ракеты.
Все происходящее приобретает дополнительные оттенки, если учесть, что в Южной Корее прошли очередные выборы президента
и им стал выходец из оппозиции, "который не столь уж воинственно настроен", отметил политолог.
"И избрание нового президента в Сеуле вводит в очень большое беспокойство Европу. Потому что они использовали Южную Корею как транзит с целью закупки огромного количества вооружений (для Украины – ред.) и чтобы дистанцироваться, мол, это не они, а какая-то Корея поставила. Поэтому вопрос об этих поставках сегодня если не под большим вопросом, то будут нюансы", – заключил эксперт.
Напомним, 9 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон
о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. 11 ноября КНДР ратифицировала
документ.
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