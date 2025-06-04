https://crimea.ria.ru/20250604/nash-otvet-starmeru-ekspert-otsenil-rol-vizita-shoygu-v-kndr-1146936060.html

Наш ответ Стармеру: эксперт оценил роль визита Шойгу в КНДР

Наш ответ Стармеру: эксперт оценил роль визита Шойгу в КНДР - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Наш ответ Стармеру: эксперт оценил роль визита Шойгу в КНДР

Публичный и демонстративный контакт секретаря Совбеза России Сергея Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном является двойным сигналом Западу после откровенных угроз... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T14:59

2025-06-04T14:59

2025-06-04T14:44

радио "спутник в крыму"

сергей шойгу

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

кндр (северная корея)

ким чен ын

политика

внешняя политика

мнения

вадим колесниченко

великобритания

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Визит Шойгу в КНДР имеет военную и дипломатическую составляющую – Колесниченко Визит Шойгу в КНДР имеет военную и дипломатическую составляющую – Колесниченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Публичный и демонстративный контакт секретаря Совбеза России Сергея Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном является двойным сигналом Западу после откровенных угроз из Европы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу 4 июня по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Пхеньян. Здесь он встречается с лидером КНДР Ким Чен Ыном, обсуждая, в частности, реализацию "некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области".По словам Колесниченко, этот визит, имеющий как дипломатическую, так и военную компоненту, состоялся "именно тогда, когда был необходим".Таким образом Россия в очередной раз демонстрирует Западу, что она "не одинока – Корея рядом", добавил он."Мы объявили, чтобы все понимали, что Корея здесь. И давайте думать вместе, как сохранять хрупкое равновесие на нашей планете, мы к этому готовы и показываем пути к этому", – заметил он.Колесниченко напомнил, что КНДР буквально несколько месяцев назад запустила собственный спутник, является ядерной державой и регулярно испытывает свои баллистические ракеты.Все происходящее приобретает дополнительные оттенки, если учесть, что в Южной Корее прошли очередные выборы президента и им стал выходец из оппозиции, "который не столь уж воинственно настроен", отметил политолог."И избрание нового президента в Сеуле вводит в очень большое беспокойство Европу. Потому что они использовали Южную Корею как транзит с целью закупки огромного количества вооружений (для Украины – ред.) и чтобы дистанцироваться, мол, это не они, а какая-то Корея поставила. Поэтому вопрос об этих поставках сегодня если не под большим вопросом, то будут нюансы", – заключил эксперт.Напомним, 9 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. 11 ноября КНДР ратифицировала документ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальшеКим Чен Ын дал громкое обещание РоссииПутин сделал заявление об участии КНДР в освобождении Курской области

https://crimea.ria.ru/20250428/v-kndr-nazvali-chestyu-voennuyu-pomosch-rossii-v-kurskoy-oblasti-1146027804.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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