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Нападение на таксиста в Симферополе – подозреваемый взят под стражу - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Нападение на таксиста в Симферополе – подозреваемый взят под стражу
Нападение на таксиста в Симферополе – подозреваемый взят под стражу - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Нападение на таксиста в Симферополе – подозреваемый взят под стражу
Житель Симферополя, который напал на таксиста и попытался его ограбить, взят под стражу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчине предъявлено... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T16:37
2025-06-04T16:37
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такси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Житель Симферополя, который напал на таксиста и попытался его ограбить, взят под стражу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчине предъявлено обвинение в грабеже.Вечером в понедельник в Симферополе произошло нападение на 53-летнего водителя такси. Он отвозил очередного пассажира, но клиент в конце поездки вместо оплаты проезда ударил таксиста по голове заранее припасенным камнем и попытался забрать у него деньги. Несмотря на травму, таксист оказал нападавшему сопротивление. В итоге злоумышленнику удалось лишь забрать с собой мобильный телефон потерпевшего и скрыться. Вскоре подозреваемого задержали.Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемыйБутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксистаВ Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, такси, правосудие, суд
Нападение на таксиста в Симферополе – подозреваемый взят под стражу

Подозреваемый в нападении на таксиста в Симферополе взят под стражу

16:37 04.06.2025
 
© Прокуратура КрымаПодозреваемый в нападении на таксиста в Симферополе взят под стражу
Подозреваемый в нападении на таксиста в Симферополе взят под стражу
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Житель Симферополя, который напал на таксиста и попытался его ограбить, взят под стражу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчине предъявлено обвинение в грабеже.
Вечером в понедельник в Симферополе произошло нападение на 53-летнего водителя такси. Он отвозил очередного пассажира, но клиент в конце поездки вместо оплаты проезда ударил таксиста по голове заранее припасенным камнем и попытался забрать у него деньги. Несмотря на травму, таксист оказал нападавшему сопротивление. В итоге злоумышленнику удалось лишь забрать с собой мобильный телефон потерпевшего и скрыться. Вскоре подозреваемого задержали.

"Сегодня, 4 июня 2025 года, с учетом позиции прокурора ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - проинформировали в надзорном ведомстве.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.
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КрымСимферопольПрокуратура Республики КрымПроисшествияНовости КрымаТаксиПравосудиеСуд
 
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