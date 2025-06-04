https://crimea.ria.ru/20250604/napadenie-na-taksista-v-simferopole--podozrevaemyy-vzyat-pod-strazhu-1146943912.html

Нападение на таксиста в Симферополе – подозреваемый взят под стражу

Нападение на таксиста в Симферополе – подозреваемый взят под стражу - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Нападение на таксиста в Симферополе – подозреваемый взят под стражу

Житель Симферополя, который напал на таксиста и попытался его ограбить, взят под стражу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчине предъявлено... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T16:37

2025-06-04T16:37

2025-06-04T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Житель Симферополя, который напал на таксиста и попытался его ограбить, взят под стражу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчине предъявлено обвинение в грабеже.Вечером в понедельник в Симферополе произошло нападение на 53-летнего водителя такси. Он отвозил очередного пассажира, но клиент в конце поездки вместо оплаты проезда ударил таксиста по голове заранее припасенным камнем и попытался забрать у него деньги. Несмотря на травму, таксист оказал нападавшему сопротивление. В итоге злоумышленнику удалось лишь забрать с собой мобильный телефон потерпевшего и скрыться. Вскоре подозреваемого задержали.Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемыйБутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксистаВ Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки

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симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, такси, правосудие, суд