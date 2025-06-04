https://crimea.ria.ru/20250604/napadenie-na-taksista-v-simferopole--podozrevaemyy-vzyat-pod-strazhu-1146943912.html
Нападение на таксиста в Симферополе – подозреваемый взят под стражу
Нападение на таксиста в Симферополе – подозреваемый взят под стражу - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Нападение на таксиста в Симферополе – подозреваемый взят под стражу
Житель Симферополя, который напал на таксиста и попытался его ограбить, взят под стражу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчине предъявлено... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T16:37
2025-06-04T16:37
2025-06-04T16:37
крым
симферополь
прокуратура республики крым
происшествия
новости крыма
такси
правосудие
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146943800_0:0:1172:659_1920x0_80_0_0_bbfcf25623454ac50fcfab3e3c67a003.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Житель Симферополя, который напал на таксиста и попытался его ограбить, взят под стражу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчине предъявлено обвинение в грабеже.Вечером в понедельник в Симферополе произошло нападение на 53-летнего водителя такси. Он отвозил очередного пассажира, но клиент в конце поездки вместо оплаты проезда ударил таксиста по голове заранее припасенным камнем и попытался забрать у него деньги. Несмотря на травму, таксист оказал нападавшему сопротивление. В итоге злоумышленнику удалось лишь забрать с собой мобильный телефон потерпевшего и скрыться. Вскоре подозреваемого задержали.Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемыйБутылкой шампанского в глаз: в Крыму турист из Сочи избил таксистаВ Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146943800_0:0:940:704_1920x0_80_0_0_535d6f75186e94bdd16cdee754cac9de.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, такси, правосудие, суд
Нападение на таксиста в Симферополе – подозреваемый взят под стражу
Подозреваемый в нападении на таксиста в Симферополе взят под стражу