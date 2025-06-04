https://crimea.ria.ru/20250604/nad-krymom-sbili-chetyre-bespilotnika-1146927347.html

Над Крымом сбили четыре беспилотника

Над Крымом сбили четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Над Крымом сбили четыре беспилотника

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в течение ночи сбили семь беспилотников над территориями трех регионов России, в том числе четыре – над... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T07:15

2025-06-04T07:15

2025-06-04T07:24

министерство обороны рф

крым

новости крыма

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пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в течение ночи сбили семь беспилотников над территориями трех регионов России, в том числе четыре – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, два дрона были уничтожены над Курской областью, еще один – над Белгородской областью.Накануне ночью средства ПВО уничтожили четыре вражеских дрона над Крымом и Азовским морем.В ночь с 1 на 2 июня были уничтожены 162 украинских беспилотника над девятью регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250528/v-leninskom-rayone-kryma-v-techenie-polugoda-budut-prokhodit-ucheniya-vvs-rf-1146737597.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, пво, беспилотник (бпла, дрон)