https://crimea.ria.ru/20250604/na-gosuslugakh-poyavilis-novye-funktsii-1146951745.html

На госуслугах появились новые функции

На госуслугах появились новые функции - РИА Новости Крым, 04.06.2025

На госуслугах появились новые функции

В приложение "Госуслуги Дом" добавили новые функции. Об этом сообщили в минстрое России. РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T21:39

2025-06-04T21:39

2025-06-04T21:23

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

ирек файзуллин

госуслуги

начисления и оплаты

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В приложение "Госуслуги Дом" добавили новые функции. Об этом сообщили в минстрое России.Ключевым нововведением стала "корзина платежей", которая позволяет пользователю оплатить все начисления одним действием. Также в системе появился статус "переплата", облегчающий работы с авансовыми платежами и дающий больше прозрачности в расчетах с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, отметили в ведомстве.Сегодня "Госуслуги Дом" активно используется собственниками многоквартирных домов и частных домовладений, отметили в Минстрое. Во второй половине 2025 года доступ к функционалу приложения получат и владельцы нежилых помещений."На текущий момент в системе насчитывается более 3,3 млн нежилых помещений в многоквартирных домах. Для сравнения, квартир — чуть более 51 млн. Владельцы кладовых и машино-мест также смогут управлять ими удаленно — оплачивать счета, передавать показания счетчиков и отправлять заявки в управляющую организацию с помощью мобильного приложения", – рассказал генеральный директор "Оператора информационной системы" Александр Абрамков.С 1 июля в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услуги. Рост составит до 11,9%. Индекс применяется к совокупному платежу, а не к отдельным видам ресурсов, что означает изменение итоговой суммы в платежке, а не индивидуальных тарифов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 июля в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услугиКак новая отчетность управляющих компаний повлияет на качество услугВ Крыму услуги ЖКХ теперь можно оплачивать без комиссии в ВТБ Онлайн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), ирек файзуллин, госуслуги, начисления и оплаты, новости, общество