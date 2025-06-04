Рейтинг@Mail.ru
На госуслугах появились новые функции - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250604/na-gosuslugakh-poyavilis-novye-funktsii-1146951745.html
На госуслугах появились новые функции
На госуслугах появились новые функции - РИА Новости Крым, 04.06.2025
На госуслугах появились новые функции
В приложение "Госуслуги Дом" добавили новые функции. Об этом сообщили в минстрое России. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T21:39
2025-06-04T21:23
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
ирек файзуллин
госуслуги
начисления и оплаты
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1b/1122180140_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_1384c3f3ecb2ede9b93d29da42b46b9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В приложение "Госуслуги Дом" добавили новые функции. Об этом сообщили в минстрое России.Ключевым нововведением стала "корзина платежей", которая позволяет пользователю оплатить все начисления одним действием. Также в системе появился статус "переплата", облегчающий работы с авансовыми платежами и дающий больше прозрачности в расчетах с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, отметили в ведомстве.Сегодня "Госуслуги Дом" активно используется собственниками многоквартирных домов и частных домовладений, отметили в Минстрое. Во второй половине 2025 года доступ к функционалу приложения получат и владельцы нежилых помещений."На текущий момент в системе насчитывается более 3,3 млн нежилых помещений в многоквартирных домах. Для сравнения, квартир — чуть более 51 млн. Владельцы кладовых и машино-мест также смогут управлять ими удаленно — оплачивать счета, передавать показания счетчиков и отправлять заявки в управляющую организацию с помощью мобильного приложения", – рассказал генеральный директор "Оператора информационной системы" Александр Абрамков.С 1 июля в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услуги. Рост составит до 11,9%. Индекс применяется к совокупному платежу, а не к отдельным видам ресурсов, что означает изменение итоговой суммы в платежке, а не индивидуальных тарифов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 июля в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услугиКак новая отчетность управляющих компаний повлияет на качество услугВ Крыму услуги ЖКХ теперь можно оплачивать без комиссии в ВТБ Онлайн
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1b/1122180140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8aa5eed0238e55abaeb6d6b6da680fe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), ирек файзуллин, госуслуги, начисления и оплаты, новости, общество
На госуслугах появились новые функции

В приложение Госуслуги Дом добавили новые функции для оплаты услуг ЖКХ

21:39 04.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В приложение "Госуслуги Дом" добавили новые функции. Об этом сообщили в минстрое России.
Ключевым нововведением стала "корзина платежей", которая позволяет пользователю оплатить все начисления одним действием. Также в системе появился статус "переплата", облегчающий работы с авансовыми платежами и дающий больше прозрачности в расчетах с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, отметили в ведомстве.
"За последний год уровень размещения платежных документов в ГИС ЖКХ поднялся с 74% до 83%. До 98% вырос уровень заполнения банковских реквизитов поставщиков услуг", – уточнил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
Сегодня "Госуслуги Дом" активно используется собственниками многоквартирных домов и частных домовладений, отметили в Минстрое. Во второй половине 2025 года доступ к функционалу приложения получат и владельцы нежилых помещений.
"На текущий момент в системе насчитывается более 3,3 млн нежилых помещений в многоквартирных домах. Для сравнения, квартир — чуть более 51 млн. Владельцы кладовых и машино-мест также смогут управлять ими удаленно — оплачивать счета, передавать показания счетчиков и отправлять заявки в управляющую организацию с помощью мобильного приложения", – рассказал генеральный директор "Оператора информационной системы" Александр Абрамков.
С 1 июля в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услуги. Рост составит до 11,9%. Индекс применяется к совокупному платежу, а не к отдельным видам ресурсов, что означает изменение итоговой суммы в платежке, а не индивидуальных тарифов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
С 1 июля в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услуги
Как новая отчетность управляющих компаний повлияет на качество услуг
В Крыму услуги ЖКХ теперь можно оплачивать без комиссии в ВТБ Онлайн
 
РоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)Ирек ФайзуллинГосуслугиНачисления и оплатыНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:39На госуслугах появились новые функции
21:23Беспилотник сбили над Крымом
21:10О чем говорили Путин и Трамп – подробности
20:54В Севастополе до конца года появится новая поликлиника
20:34Больше ста тонн опасной рыбы изъяли на Кубани
20:18Путин впервые поговорил с папой римским Львом XIV
20:12Три десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотики
19:56Состояние пострадавших после теракта под Брянском стабилизировано
19:45Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным
19:30Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, Трампом и Эрдоганом
19:18Пьяный дрифт по проселочной: в Крыму произошла погоня со стрельбой
19:03Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица
18:50Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ граждан старше 60 лет
18:38В Феодосии вместе с сухостоем сгорела легковушка
18:27Мединский доложил Путину о результатах переговоров с Украиной
18:17Эвакуация и закрытые дороги – власти Алушты просят не паниковать
18:01Больше 15,5 тысяч жителей Феодосии остались без электричества
17:53122 человека пострадали при теракте в Брянской области
17:31Пострадавшие в Брянской и Курской областях получат помощь - Путин
17:26ВСУ несут огромные потери и отступают – Путин
Лента новостейМолния